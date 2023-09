OnePlussan Android 14 -versioon perustuva OxygenOS 14 -versio parantaa suorituskykyä ja lisää akunkestoa

julkisti tänään OxygenOS 14 -käyttöliittymäversion, joka pohjautuu Android 14 -versioon.Ensimmäisenä jakelu aloitetaan OnePlus 11 -huippulaitteelle. Aiemman lupauksen mukaisesti päivityksen piti tulla tänään saataville OnePlus 11 -puhelimelle, mutta tätä on jouduttu siirtämään, sillä Google ei ole vielä virallisesti julkistanut Android 14 -päivitystä.Nyt OnePlus kertoo, että vakaa OxygenOS 14 -versio saapuu OnePlus 11:lle marraskuun puolivälissä. Myöhemmin uusi versio saapuu muillekin laitteille. OnePlus on jo antanut virallisen aikataulun, jolla muut laitteet saavat avointa OxygenOS 14 Open Beta -versiota

"OnePlus on sitoutunut tarjoamaan nopean, sulavan ja vakaan OxygenOS:n käyttäjillemme", sanoo Kinder Liu, OnePlussan operatiivinen johtaja (COO). "OnePlussan uusimpiin innovaatioihin pohjautuva OxygenOS 14 tulee olemaan OnePlussan historian älykkäin ja intuitiivisin ohjelmistotuote."

OnePlus kertoo, että OxygenOS 14 on yksi ensimmäisistä Android 14:ään perustuvista käyttöjärjestelmistä, ja se tulee tarjoamaan joukon uusia jännittäviä ominaisuuksia sekä entistä paremman käyttökokemuksen.







Lisää nopeutta ja akunkestoa

Parempaa tietoturvaa ja yksityisyyttä

"Device Security Engine 3.0 perustuu Trusted Execution Environment (TEE) -ympäristöön ja se varmistaa tehokkaan laitteen suojauksen. Tietoturvakeskus on myös päivitetty ja sen avulla käyttäjät voivat helposti hallita laitteen suojaustilaa ja yksityisyysasetuksia, sekä se varoittaa mahdollisista tietoturvariskeistä. Lisäksi OxygenOS 14:ssä on otettu käyttöön sirutason suojausteknologia Strong Box4, joka perustuu sisäänrakennettuun eSE:n (embedded Secure Element) suojaussiruun, joka varmistaa, että kolmannen osapuolen salasanojen käyttö on suojattu perustavanlaatuisella tietoturvatasolla", OnePlus kertoo OxygenOS 14:n tietoturvasta.

OnePlussan kohdalla nopeus on aina ollut tärkeä. OnePlus kertoo, että OxygenOS 14:n myötä kokemus on nyt kehittynyt entistä vaistonvaraisemmaksi ja helpommin hallittavaksi.Tärkeä osa tätä kokonaisuutta on uusi Trinity Engine -suorituskykyalusta.Saavuttamalla suuremman synergian laitteiston ja ohjelmiston välillä, Trinity Engine vapauttaa OnePlus-laitteiden täyden potentiaalin vastaamaan alan haasteisiin tavoittelemalla korkeampaa virransäästöä, parempaa moniajoa ja kestävämpää nopeaa ja sulavaa käyttökokemusta, OnePlus kertoo uudesta ominaisuudesta.Trinity Engine yhdistämät kuusi teknologiaa (CPU Vitalization, RAM Vitalization, ROM Vitalization, HyperBoost, HyperTouch ja HyperRendering) takaavat monipuolisen, nopean ja sulavan kokemuksen esimerkiksi sovellusten moniajossa, intensiivisessä mobiilipelaamisessa ja yleisesti puhelimen pitkäkestoisessa käytössä.OnePlus on avannut tarkemmin näitä erikoisten nimien takana toimivia tekniikoita.Yhtiön mukaan CPU Vitalization on järjestelmätason laskentatehon ajoitusteknologia, joka määrittää parhaan tasapainon suorituskyvyn ja pienemmän virrankulutuksen välillä eri käyttötilanteissa. Tämän seurauksena akun käyttöikä pidentyy jopa 20 minuutilla OxygenOS 14:llä toimivassa OnePlus 11:ssä verrattuna OxygenOS 13:een, mutta suorituskyvyn ei pitäisi vähentyä.RAM Vitalization on muistin suorituskyvyn optimointitekniikka, jota on nyt päivitetty uudessa versiossa. Uuden version kerrotaan parantavan sujuvuutta 10 prosentilla.OnePlussan mukaan tämä tekniikka sallii usein käytettyjen sovellusten toimimisen taustalla jopa 72 tunnin ajan. 16 gigatavun muistilla varustettu laite pystyy pitämään auki yli 40 sovellusta.ROM Vitalization puolestaan auttaa tarjoamaan nopean ja sulavan käyttökokemuksen jopa 48 kuukauden tyypillisen käytön jälkeen. Erilaisten pakkausalgoritmien avulla tämä teknologia tarjoaa enemmän tallennustilaa käyttäjille. Uusien puhelimien kohdalla, joissa on 256 gigatavua sisäistä tallennustilaa ja OS 14, käyttäjälle jää jopa 20 gigatavua enemmän käytettäväksi.Trinity Enginen kolme muuta nimeä (HyperRendering, HyperTouch ja HyperBoost) liittyvät mobiilipelaamiseen. Käytännössä nämä lupaavat parempaa grafiikkaa mobiilipelaamiseen tasaisemmalla käyttökokemuksella.OxygenOS 14 parantaa myös yksityisyyttä ja turvallisuutta.





Yksityisyyteen liittyen Auto Pixelate -ominaisuus on saanut päivitystä. Se pikselöi automaattisesti arkaluontoiset tiedot, kuten yhteystiedot ja esimeriksi luottokorttien numerot, kuvakaappauksista.



Kun sovellusten käyttöoikeus kuviin ja videoihin pääsyyn on "Kysy joka kerta" -asetuksella, kaikkien sovelluksen on pyydettävä lupaa ponnahdusikkunan kautta aina ennen kuin se käyttää puhelimessa olevia valokuvia ja videoita. Tämä ominaisuus kulkee nimellä Photo Management Permission.









Uutta tyyliä

Kolmas osio, johon OxygenOS 14 vaikuttaa, on käyttöliittymän tyyli. Aquamorphic Design -tyyli, joka esiteltiin ensimmäisen kerran OOS 13:ssa, saa päivityksen versioon kaksi.Aquamorphic Design 2.0:n näkyvin uusi ominaisuus on Fluid Cloud. Se mahdollistaa aivan uuden tavan olla vuorovaikutuksessa Aquamorphic Design -filosofiaan perustuvan tiedon kanssa. Fluid Cloud näyttää ilmoitukset kuplien, kapseleiden ja paneelien sisällä luonnollisesti sulautuvalla tavalla. Tämä tilapalkin uudelleen muotoiltu versio voi esittää erilaisia palveluita minimaalisella häiriöllä näytön yläreunassa henkilökohtaisten mieltymystesi ja prioriteettiesi mukaan.Uudessa tyylissä OxygenOS 14:n väriteema muuttuu dynaamisesti esimerkiksi kellonajan, älypuhelimen tilan ja sisällön mukaan, kuten esimeriksi akun latautuessa tai jos vaikka treenaat. Siinä on myös Go Green AOD -nimellä kulkeva näyttö, joka auttaa käyttäjiä tekemään terveellisempiä valintoja joka päivä ja se kannustaa ekologisuuteen.File Dock -ominaisuus mahdollistaa tiedon keräämisen, analysoinnin ja jakamisen Dockin tai muiden sovellusten kautta yksinkertaisesti. Muistiinpanot-ominaisuus on myös päivitetty parantamaan käyttökokemusta tarjoamalla kätevämpiä, monipuolisempia ja älykkäämpiä muokkausominaisuuksia OxygenOS 14:ssä.OxygenOS 14 perustuu Android 14 -versioon, jonka tarkemmat uudistukset voit lukea täältä . Virallinen Android 14 -version julkaistu tapahtunee pian.