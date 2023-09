Googlen taittuvanäyttöisen Pixel Foldin korjaus ei ole ihan halpaa: pelkkä päänäyttö maksaa 900 euroa, ei sisällä asennusta

Ilahduttavaa kyllä,toukokuussa julkistetulle taittuvanäyttöiselle puhelimelle,löytyy varsin hyvin varaosia verkon suurimmista varaosia myyvistä kaupoista.Kenties tunnetuin varaosia ja korjausoppaita tarjoava palvelu,, on nyt listannut vuoren Pixel Foldille tarkoitettuja varaosia sivuilleen. Osat ovat saatavissa myös Euroopassa, joten sinänsä saatavuustilanne on varsin mainio.Mutta... Taittunäyttöisten puhelinten suurin ongelma korjauksen osalta on niiden taittuva näyttö, joka on kaikkea muuta kuin halpa ja tavanomainen. Pixel Foldin tapauksessa 7,6-tuumainen näyttöelementti maksaa iFixItiltä varaosana tilattuna hulppeat 909 euroa Pelkästä näytöstä puhuminen on tavallaan hieman harhaanjohtavaa, sillä tilattava paketti sisältää käytännössä kaiken Pixel Foldin "sisäpuolelta" löytyvän sisällön, eli näytön, näytön kehykset, saranan, jne. Ja kuten mainittua, hulppea hinta varaosalle tarkoitta vielä sitä, että näyttö pitäisi osata asentaa myös paikoilleen. Tätä helpottaakseen iFixIt on myös listannut varsin kattavan korjausoppaiden valikoiman Google Pixel Foldille.

Puhelinta ei vieläkään saa Suomesta, ei oikein edes epävirallisia kanavia pitkin. Mutta Verkkokauppa.com on lupaillut sitä myyntiin syksyn mittaan. Hintalappu vaikuttaa asettuvan noin 2500 euron tasolle.