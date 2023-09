Android 14 yllätys: Mistä tahansa kännykästä tietokoneen webcam

Pöytätietokoneissa kameroita ei kaikilla ole ja läppäreidenkin kamerat ovat usein tasoa "peruna", etenkin jos niitä vertaa nykyaikaisten kännyköiden kameroiden laatuun.Uudessa-käyttöjärjestelmän betaversiossa on kuitenkin lisätty ilahduttava uudistus mukaan. Jatkossa mitä tahansa Android-kännykkää voi käyttää tietokoneen webbikamerana, vaikkapa sitten videopuheluita varten.Toteutus pohjautuu avoimeen-standardiin ja sen pitäisi toimia käytännössä automaattisesti moderneissa käyttöjärjestelmissä, yleensä jopa ilman erillisiä ajureita. Toiminto saadaan käyttöön kytkemällä Android-puhelin tietokoneeseen USB-johdolla. Tämän jälkeen puhelimessa ponnahtaa tarjolle valikko - kuten yleensäkin - jossa voi valita, mitä käyttötarkoitusta varten puhelin on tietokoneeseen liitettynä.Aiempien valintojenlisäksi tarjolla on Android 14 myötä myös vaihtoehto. Tämän jälkeen Androidin kamera toimii kuten mikä tahansa USB-liitäntään kytketty, tavallinen tietokoneen kamera. Puhelimen asetusten kautta voi myös säätää sitä, mitä puhelimen kameroista käytetään, millä laadulla, jne. Eli halutessaan käyttöön voi ottaa myös vaikkapa parempaa laatua tarjoavan takakameran, perinteisen selfie-kameran sijaan.

Uudistus on osa viimeistä Android 14 -kokeiluversiota ennen käyttöjärjestelmän virallista julkaisua ensi viikolla. Aiheesta uutisoi mm. XDA