Google Pixel 8 ja Pixel 8 Pro saavat päivityksiä 7 vuoden ajan

järjestää Made by Google -tapahtuman 4. lokakuuta , jossa esitellään Pixel 8 -puhelimet ja Pixel Watch 2 -älykello.Etenkin uudet puhelimet eli Pixel 8 ja Pixel 8 Pro ovat olleet useiden vuotojen ja huhujen kohteena. Vuotoja on nyt nähty yksi lisää 91mobiles.com -sivuston toimesta, joka pitkälti paljastaa laitteiden kaikki tekniset tiedot.Viimeisimmän vuodon mukaan Pixel 8 Prossa on 6,7-tuumainen LTPO OLED -näyttö 1 - 120 hertsin virkistystaajuudella ja jopa 2400 nitin huippukirkkaudella. Pixel 8:ssa on puolestaan 6,2-tuumainen OLED-näyttö, jonka virkistystaajuus vaihtelee 60 - 120 hertsin välillä ja kirkkaus yltää 2000 nitiin.Kummassakin on Google Tenson G3 -piiri. Tavallisessa mallissa on 8 gigatavua RAM-muistia ja 128/256 gigatavua sisäistä tallennustilaa, kun Pro-mallissa on 12 gigatavua RAM-muistia ja jopa teratavun verran tallennustilaa.





Pron takana on kolme kameraa ja tavallisessa mallissa niitä on kaksi.Mielenkiintoisin yksityiskohta vuodossa on päivitystuki.Vuodon mukaan kumpikin laite saa seitsemän vuoden ajan päivitystukea, kun aiempien puhelimien kohdalla Google on tarjonnut tukea viiden vuoden ajan.Seitsemän vuoden päivitystuki tarkoittaa todennäköisesti sitä, että laitteet saavat Android-versioita päivityksenä neljä tai viisi kappaletta ja tietoturvan osalta laitteet päivittyvät seitsemän vuoden ajan.Virallinen vahvistus tähän on luvassa pian, sillä laitteet esitellään ensi viikolla.Vuotojen lisäksi Google on myös itse tarjonnut esimakua tulevista laitteista, sillä puhelimista ja kellosta on julkaistu YouTubessa lyhyet videot.