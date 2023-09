Fitbit Charge 6 -aktiivisuusrannekkeessa on painike ja se tukee Google Mapsia ja Walletia

Googlen alaisuudessa toimivajulkisti Charge 6 -aktiivisuusrannekkeen.Charge 6 muistuttaa vahvasti parin vuoden takaista Charge 5 -mallia , mutta uuden mallin kyljessä on painike. Painike ei kuitenkaan ole mekaaninen, vaan se on haptinen eli palaute toteutetaan värinällä.Edeltäjään verratessa hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät ovat hyvin samanlaisia. Tarjolla on sisäänrakennettu GPS, ihon pinnan lämpötilan vaihtelun mittaus, unen seuranta, stressin seuranta ja sykemittaus.Viimeisimmän kohdalla on tehty parannusta. Googlen mukaan esimerkiksi HIIT-harjoittelussa ja soutamisessa uusi malli tarjoaa jopa 60 prosenttia tarkempaa tulosta kuin edeltäjä.Syketietoja voi myös jakaa eri kuntoilulaitteille Bluetoothin välityksellä. Tuettujen laitteiden listalla ovat valikoidut NordicTrack-, Peloton-, Concept2- ja Tonal-laitteet.Urheiluohjelmia löytyy yli 40 kappaletta, joista 20 on uutta. Uusia ovat mm. HIIT ja lumilautailu.

Ohjelmiston osalta Charge 6 tukee nyt Google Maps -karttapalvelua ja Google Wallet-lähimaksua. Lisäksi puhelimen kautta tapahtuvaa YouTube Musicin toistoa voi aktiivisuusrannekkeen kautta, mutta sisäistä tallennusta laite ei tue.Charge 6 maksaa 159,95 euroa, mutta toistaiseksi se ei ole Suomessa saatavilla. Edeltäjämalli tuli aikoinaan saataville hintaan 179,95 euroa.