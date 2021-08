Uusi Fitbit Charge 5 sisältää stressinhallintaan tarkoitetun EDA -sensorin ja aina päällä olevan AMOLED-näytön

Nykyään Googlen omistuksessa olevajulkaisi-aktiivisuusrannekkeen. Aktiivisuusrannekkeeseen on nyt tuotu Fitbitin kelloista tuttuja ominaisuuksia, kuten EDA-sensori ja aina päällä olevan AMOLED-näyttö.Charge 5 on saatavilla hintaan 179,95 euroa, johon sisältyy Premium-jäsenpalvelun kuuden kuukauden maksuton kokeilujakso (uusille käyttäjille). Tilattavissa ennakkoon tänään, 25.8. alkaen osoitteessa Fitbit.com ja valikoiduilla jälleenmyyjillä. Maailmanlaajuisesti saatavilla myöhemmin syksyllä. Suomessa jälleenmyyjiä ovat Gigantti, Power ja XXL.Charge 5 auttaa pysymään ajan tasalla kunnosta, stressitasosta, sydänterveydestä, unenlaadusta ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.

Charge 5 on Fitbitin ensimmäinen aktiivisuusranneke, joka sisältää stressinhallintaan tarkoitetun EDA -sensorin. Aiemmin vastaava sensori on nähty kalliimmassa Fitbit Sense -kellossa Sykettä aktiivisuusranneke seuraa jatkuvasti ja ilmoittaa, kun käyttäjä on henkilökohtaisten viitealueidensa ylä- tai alapuolella. Erityisen korkea tai matala syke olla merkki sydänsairaudesta, joka vaatii lääketieteen ammattilaisten huomiota.Lisäksi aktiivisuusrannekkessa on muitakin hyvinvointiin liittyviä toimintoja. Näitä ovat hengitysnopeus, ihon pinnan lämpötilan vaihtelu ja EKG-sydänsähkökäyrän mittaus. Viimeisin ei tosin ole saatavilla Suomessa.Laitteella voi myös seurata unta ja siinä on sisäänrakennettu GPS-paikannus. Edeltäjämalliin verratessa Charge 5 on 10 prosenttia ohuempi ja näyttö on kaksi kertaa kirkkaampi. AMOLED-näyttö tukee myös aina päällä olevaa vaihtoehtoa. Akunkeston luvataan yltävän jopa 7 päivään, mutta esimerkiksi aina päällä oleva näyttö pienentää tätä lukemaa.