Google Pixel 8 -puhelimet julkaistiin hurjan pitkällä päivitystuella

julkisti virallisesti Pixel 8 - ja Pixel 8 Pro -puhelimet.Laitteiden merkittävin uudistus löytyy päivitystuesta. Aiemmille Pixel-puhelimille Google on luvannut vain kolme versiota Android-päivitystä ja viideksi vuodeksi tukea tietoturvan osalta.Uusien Pixel 8-laitteiden kohdalla tuki on peräti 7 vuotta eli vuoteen 2030 asti. Tuki pitää sisällään Android-päivityksiä, tietoturvapäivityksiä ja muita ominaisuuspäivityksiä. Tällä päivitystuella Google menee ykköseksi kaikkien valmistajien osalta.Puhelimet käyttävät heti tuoretta versiota eli Android 14 -käyttöjärjestelmää

Kaksikosta Pixel 8 on pienempi. Siinä on 6,2-tuumainen näyttö, kun Prossa on 6,7-tuumainen. Aiempiin malleihin verratessa kirkkautta on kasvatettu. Pixel 8:n kirkkaus yltää jopa 2000 nitiin ja Pixel 8 Prossa se yltää jopa 2400 nitiin. Pron näytössä on käytössä LTPO-teknologia eli virkistystaajuus vaihtelee 1-120 hertsin välillä.Pixel-puhelimet ovat tunnettuja niiden kamerakyvyistä. Tätä aluetta on jälleen viety eteenpäin uusin ominaisuuksin Kamerat kykenevät tallentamaan enemmän valoa. Pron kohdalla voi käyttää uutta Video Boost-ominaisuutta, jonka avulla vähäisessä valaistuksessa kuvatut videot muuttuvat kirkkaammaksi ja selkeämmäksi. Ominaisuudessa hyödynnetään Googlen kuvausmalleja ja niitä varten materiaali tulee ensin ladata Googlen pilvipalveluihin. Ominaisuus tulee käytettäväksi myöhemmin tänä vuonna.Luvassa on myös runsaasti erilaisia tekoälyllä varustettuja toimintoja.Esimerkiksi Best Take-ominaisuuden avulla ryhmäkuviin saa kaikki hymyilemään, sillä ominaisuus yhdistää useamman kuvan otokset yhdeksi kuvaksi.Googlen Kuvat -sovelluksen kautta myös muokata eri tavalla kuvia ja Audio Magic Eraser -ominaisuudella voi vähentää häiritseviä ääniä videoista.Pron takakameroiden vierellä on myös täysin uusi sensori, jota käytetään lämpömittarina. Sillä voi mitata esimerkiksi veden lämpötilan tai myöhemmin myös kehon lämpötilaa.Muun muassa uusien kameraominaisuuksien taustalta löytyy uusi Tensor G3 -piiri Pixel 8:n hinnat alkavat Euroopassa 799 eurosta ja Pixel 8 Pron 1099 eurosta. Nämäkään laitteet eivät tule virallisesti myyntiin Suomessa . Halukkaiden täytyy tyytyä esimerkiksi Saksan Amazoniin tai odotella, että Verkkokauppa.com tuo laitteet saataville.