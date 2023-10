Android 14 julkaistu virallisesti - Tällaisia uudistuksia Android 14 -versio tuo

Android 14:n julkaisuaikataulu

julkisti ensimmäisen kehittäjille suunnatun version jo helmikuun alussa, jota seurasi toinen kuukautta myöhemmin. Muutamaa beetaversiota myöhemmin Android 14 julkaistiin virallisesti lokakuussa.Tähän artikkeliin olemme koonneet Android 14 -version tärkeimmät tiedot ja uudistukset.Android 14 on jatkoa Android 13 -versiolle. Android 13 -version tärkeimmät tiedot näet täältä Android 14, joka myös tunnetaan nimellä Upside Down Cake, on nyt julkaistu virallisesti. Kaksi ensimmäistä beetaversiota keskittyvät parantamaan ongelmia käyttäjiltä ja kehittäjiltä saadun palautteen perusteella.Kolmas beetaversio on julkaistiin kesäkuussa. Tämä on ensimmäinen niin sanottu vakaampi versio. Tämä tarkoittaa, että Android 14 on saavuttanut lopulliset ohjelmointirajapinnat ja enempää sovelluksiin vaikuttavia muutoksia ei ole luvassa. Neljäs beeta ja samalla toinen vakaampi versio julkaistiin 11. heinäkuuta.Viides ja viimeinen beetaversio julkaistiin 10. elokuuta. Se ei enää tuo mukanaan uusia ominaisuuksia, mutta korjaa kasan bugeja

Näille puhelimille Android 14 tulee

Tietoturva ja yksityisyys

Parempaa käytettävyyttä isoille näytöille

If you connect a physical keyboard to a large screen device running Android 14, under Settings > System > Keyboard > Physical keyboard, the "keyboard shortcuts" menu will now show a MUCH more comprehensive list of available keyboard shortcuts, as shown below! pic.twitter.com/lwKmvMG5Tq -- Mishaal Rahman (@MishaalRahman) May 22, 2023

Nuoli takaisinpäin

Suurempi fontti

Lukitusnäyttö

Jakovalikko

Alueelliset mieltymykset

Health Connect

Android-puhelin webkamerana

Android 14 easter egg

Muita pienempiä uudistuksia ja lisäyksiä

Androidin kehitystä johtava Dave Burke kertoo vakaan Android 14 -version olevan vain viikkojen päässä viidennen beetaversion julkaisun yhteydessä.Aikataulu kuitenkin venyi odotetusta julkaisusta muutamalla viikolla, ja virallisesti käyttöjärjestelmä näki päivänvalon 4. lokakuuta.Android 14 Betan voi asentaa Googlen omille puhelimille, joita ovat Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 ja Pixel 7 Pro.Toisen beetaversion myötä Android 14:n testausmahdollisuus on myös muiden valmistajien puhelimille. Neljäs beetaversio toi tuen myös Pixel Tablet -tabletille ja taittuvanäyttöiselle Pixel Foldille. Katso täältä lisätietoa laitteista, joille Android 14 Betan saa asennettua.Kun Android 14 virallisesti julkaistaan, se alkaa saapua useille puhelimille. Tästä listasta näet kaikki puhelimet, joille Android 14 -versio on tulossa tai beetaversion saa jo asennettua Android 14 estää todella vanhojen sovellusten asentamisen . Tämä parantaa tietoturvaa, sillä monet haittaohjelmat "uskottelevat" käyttöjärjestelmälle olevansa vanhoja sovelluksia ja saavat näin käyttöönsä liiankin laajat hallintaoikeudet, joita modernit sovellukset eivät voisi saada.Sovellusten osalta Android 14 estää niin sanotut "Android nopeammat" -sovellukset , jotka kertovat nopeuttavan Androidin toimintaa lopettamalla taustalla olevia toimintoja. Näiden sovellusten toiminta on käytännössä hyödytöntä ja turhaa, sillä Androidissa on oma mekanismi vastaavaan tarkoitukseen.Android 14 mahdollistaa PIN-koodin syöttämisen aikana näkyvän animaatioiden ottamisen pois käytöstä. Kun koodin syöttää, painetut numerot eivät näy animaation muodossa näytöllä.Beeta 4 -version kohdalla Google lisäsi suoraan Androidiin mahdollisuuden vahvistaa PIN-koodi automaattisesti . Enää PIN-koodia ei siis tarvitse vahvistaa erikseen. Ominaisuus on käytössä, kun puhelimessa on vähintää kuusinumeroinen koodi. Vastaava ominaisuus on ollut jo vuosia eri valmistajien puhelimissa, mutta nyt ominaisuus tulee suoraan osaksi Androidia.Android 13 -versiossa tuotiin yksityisyyteen liittyen ominaisuus, jonka myötä sovelluksille ei tarvitse antaa oikeuksia kaikkien kuvien näkemiseen, vaan käyttäjä saa itse päättää kuvat, joihin sovelluksella on käyttöoikeus.Ominaisuutta kuitenkin tuetaan sovellusten toimesta melko vähän, mutta Android 14 -version myötä tällä ei ole väliä. Android 14 voi lisätä lupavalintaikkunaan uuden merkinnän, josta käyttäjä voi valita, että annetaanko sovellukselle lupa kaikkiin kuviin tai vaihtoehtoisesti käyttäjä voi valita vaihtoehdon "Valitse valokuvat" ja antaa luvan vain tietyille kuville.Sijainnin lupavalintaikkunaan tulee myös uusi merkintä, jonka kautta saa lisätietoa, kun sovellus jakaa sijaintitietoja kolmansien osapuolten kanssa.Lisäksi käyttäjät saavat ilmoituksen, jos jokin heidän käyttämänsä sovellus, jolla on sijaintilupa, muuttaa tietojen jakamiskäytäntöjä ja alkaa jakaa tietoja kolmansien osapuolien kanssa.Android 14 -version myötä IT-järjestelmävalvojat voivat poistaa 2G-tuen käytöstä laitteista. Googlen mukaan vanha 2G-verkko aiheuttaa erilaisia tietoturvariskejä.Android-tabletit yleistyvät jälleen. Muun muassa OnePlus julkaisi keväällä ensimmäisen tablettinsa ja myös itse Google julkaisi keväällä omansa . Samalla myös erilaiset taittuvanäyttöiset puhelimet yleistyvät.Tämän takia myös Androidin täytyy tarjota parempaa käytettävyyttä isoille näytöille.Työ aloitettiin jo Android 12 -version kohdalla, kun Google esitteli erillisen Android 12L -version. Android 12L -version ominaisuudet toimivat pohjana Android 13 -käyttöjärjestelmälle ja Android 14 tuo tähän jälleen uusia juttuja.Yksi isoille näytöille suunnattu uudistus liittyy fyysisen näppäimistön kosketusalustaan. Fyysisiä näppäimistöjä käytetään etenkin tableteilla.Android 14:n myötä kosketusalustan eletoimintoja voi mukauttaa. Esimerkiksi kolmella sormella vasemmalla tai oikealle pyyhkäisy vie takaisinpäin ja ylhäältä alaspäin pyyhkäisy tuo esille ilmoitukset. Neljällä sormella pyyhkäisy vaihtaa sovellusta.Myös fyysisen näppäimistön pikanäppäimiin on luvassa parannusta isoilla näytöillä. Vaihtoehtojen lista on nyt huomattavasti kattavampi kuin aikaisemmin. Pikanäppäimet parantavat ja helpottavat tuottavuutta esimerkiksi tableteilla.Käyttäjän kannalta yksi näkyvimmistä uudistuksista liittyy elenavigointiin.Googlen mukaan näkyvä taaksepäin osoittava nuoli auttaa parantamaan taaksepäin vievän eleen ymmärtämistä ja hyödyllisyyttä.Taaksepäin vievä nuoli myös näyttää sivun tai sovelluksen, jolle käyttäjä on päätymässä ennen kuin eleen on tehnyt loppuun asti.Nuoli hyödyntää Material You -teemaa eli hyödyntää samoja värejä kuin teema tai taustakuva.Lisäksi navigointiin on luvassa toinen muutos, sillä Android 14:n myötä alhaalla olevan navigointipalkin tai kolmen painikkeen taustan voi muuttaa läpinäkyväksi kaikissa sovelluksissa. Nykyisellään monissa sovelluksissa palkin tausta on musta ja se vie vähän turhaa tilaa sovelluksesta.Androidin fonttia on voinut jo hyvän aikaa suurentaa, mutta kaikille suurin mahdollinen fontti ei ollut riittävä. Android 14 -versio tuo tähän muutosta, sillä uusi versio mahdollistaa jopa 200 prosenttia suuremman fontin käytön verratessa Android 13 -versioon.Android 14 -version myötä Androidin lukitusnäyttöä voi kustomoida kattavammin. Käyttäjä voi muun muassa muokata kelloa, teemaa, värejä ja muuta. Sään voi myös halutessaan laittaa pois näkyviltä lukitusnäytöllä.Lukitusnäytön kustomointi on käytettävissä kolmannen beetaversion myötä.Kolmannessa beetaversiossa erilaisia kelloja on yhdeksän kappaletta, kertoo 9to5Google . Yhdessä tyylissä aika näkyy vasemmassa yläkulmassa, kun päivämäärä on sijoitettu pystyyn vasemmalle reunalle ja sää on pystyasennossa oikealla reunalla.Lukitusnäytöllä on myös pari painiketta tiettyä nopeaa toimintaa varten. Android 14 -version myötä näiden painikkeiden toimintaa voi mukauttaa.Valittavissa on esimerkiksi kamera, taskulamppu ja Google Wallet. Toiminnan aktivointi vaatii nyt pidemmän painalluksen, kun aiemmin toiminto on aktivoitunut nopealla klikkauksella.Sovelluskehittäjät voivat luoda jakovalikkoon kustomoituna toimintoja. Esimerkiksi kuvaa jakaessa voi näkyä painike albumin luomiseksi.Uusi jakovalikko nopeuttaa ja helpottaa jakamista.Yleisestikin jakovalikosta voi tulla Android 14 -version myötä yhtenäisempi ja selkeämpi. Nykyisellään valikko on aiheuttanut hämmennystä, sillä lähes kaikissa sovelluksissa valikko on erilainen.Tämän ominaisuuden avulla käyttäjät voivat asettaa haluamansa lämpötilayksikön, kalenterin, viikon ensimmäisen päivän ja numerojärjestelmän kullekin alueelle, joten sovellusten ei tarvitse erikseen kysyä käyttäjän mieltymyksiä.Google Play -kaupasta löytyy Googlen luoma sovellus nimeltä Health Connect Se toimii välikätenä erilaisille terveyteen ja kuntoiluun liittyville sovelluksille. Sovelluksen avulla kuntoilutietoja voi jakaa kätevästi ja turvallisesti sovelluksesta toiselle, mikäli käytössä on useita tällaisia sovelluksia.Android 14 -version myötä kyseinen sovellus tulee laitteisiin esiasennettuna.Aiempien valintojen (mm. tiedostojen siirto) lisäksi tarjolla on Android 14 myötä myös vaihtoehto Webcam. Tämän jälkeen Androidin kamera toimii kuten mikä tahansa USB-liitäntään kytketty, tavallinen tietokoneen kamera.Android-puhelinta on voinut jo aiemmin käyttää webkamerana erilaisten sovellusten avulla ja esimerkiksi Motorolan laitteisiin tällainen ratkaisu on toteutettu valmistajan toimesta.Valmistajan tosin täytyy tukea ominaisuutta, joten välttämättä ihan jokainen Android-puhelin ei toimi webkamerana, vaikka käyttöjärjestelmä tuki sille löytyykin.Jokaisessa Android-versiossa on oma easter egg eli piilotettu ominaisuus. Easter eaggin löytää puhelimesta menemällä asetuksiin kohtaan puhelimen tai ohjelmiston tiedot ja klikkaamalla nopeasti kolme kertaa "Android-versio" -kohtaa.Android 14-version teema liittyy avaruuteen, joka näkyy esimerkiksi Android 14:n logon kohdalla. Teema näkyy myös piiloten ominaisuuden kohdalla, sillä Android 14:n easter egg on avaruusteemainen minipeli . Pelissä ohjataan pientä avaruusalusta.Android 14 saa tuen häviöttömille ääniformaateille langallisten USB-kuulokkeiden kautta.Android 14 lisää tuen 10-bittisille HDR-kuville (Ultra HDR). Tämä säilyttää enemmän tietoa valokuvaa otettaessa, mikä mahdollistaa eloisat värit ja suuremman kontrastin.Kuvakaappauksen muokkausvalikossa näkyy Android 14:n myötä, mikä väri muokkaamiseen valittuun kynään on valittu. Enää kynää ei siis tarvitse erikseen klikata nähdäkseen valitun värin. Esimerkiksi Samsungin One UI:ssa kyseinen toiminto on jo käytössä.Kameran LED-valon tai puhelimen näytön voi laittaa vilkkumaan, kun puhelimeen saapuu ilmoitus. Tämän ansiosta saapuneet ilmoitukset huomaa helpommin.Android 14 osaa näyttää puhelimen valmistusvuoden . Vuosi näkyy puhelimen asetuksissa kohdassa Tietoja puhelimesta.Hiljennetyn tilan kuvake tilapalkissa on vaihdettu kellosta kaiuttimen kuvakkeeksi.Lähteet: