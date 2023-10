Samsung julkisti S23 -sarjaan FE -mallin

julkisti Galaxy S23 -sarjaan FE -mallin eli Fan Edition -puhelimen. Kyseinen laite muistuttaa muita S23 -sarjan puhelimia , mutta ominaisuuksien osalta hieman eroa löytyy.Merkittävin ero on suorituskyvyssä, sillä Galaxy S23 FE:ssä on Samsungin Exynos 2200 -piiri, kun muissa laitteissa on Snapdragon 8 Gen 2 -piiri. Tavallisessa käytössä eroa tuskin huomaa, mutta esimerkiksi raskaammassa pelaamissa eroa saattaa olla.UIkoisesti S23 FE muistuttaa muita S23 -sarjan puhelimia. S23 FE:ssä on alumiinirunko ja takana käytetään lasia. Aiemmissa FE-malleissa on tyydytty käyttämään muovia.S23 FE on myös saanut IP68 -luokituksen eli se kestää vettä ja pölyä. Galaxy S23 FE -sarja on saatavilla seuraavissa väreissä: Mint, Cream, Graphite ja Purple. Näiden lisäksi sävyt Indigo ja Tangerine ovat saatavilla eksklusiivisesti samsung.com-sivulta.Laitteen taakse on laitettu optisesti vakautettu 50 megapikselin pääkamera (F1.8, FOV 84˚), 12 megapikselin ultralaajakulma (F2.2, FOV 123˚) ja 8 megapikselin telekamera 3x optisella zoomilla (F2.4, FOV 32˚). Etupuolella on 10 megapikselin kamera (F2.4, FOV 80˚).

Laitteen sisällä on 4500 mAh akku, joka tukee 25 watin latausta. Myös langaton lataus on tuettuna.6,4-tuumaisella Full HD 120 Hz AMOLED -näytöllä varustettu laite painaa 209 grammaa. Käyttöjärjestelmänä toimii Android 13 ja päivityksenä luvataan tuoda neljä suurta päivitystä eli aikanaan puhelimen pitäisi saada Android 17.Galaxy S23 FE:n hinnat ja saatavuus Suomessa julkaistaan myöhemmin.Samsung julkisti samalla myös muita FE-laitteita. Näitä ovat Galaxy Tab S9 FE- ja S9 FE+ -tabletit sekä Galaxy Buds FE -kuulokkeet.Galaxy Buds FE:n vähittäismyyntihinta on 119 euroa ja Galaxy Tab S9 FE:n hinnat alkaen 579 euroa.Galaxy Buds FE ja ja Galaxy Tab FE tulevat myyntiin tänään jälleenmyyjillä kautta maan.