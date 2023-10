Verkkokauppa.com lisäsi Pixel 8 -puhelimet valikoimiinsa - hinnat alkavat 949,99 eurosta

julkisti 4. lokakuuta Pixel 8 -sarjan, joka sisältää Pixel 8 - ja Pixel 8 Pro -mallit. Google ei edelleenkään myy puhelimiaan virallisesti, mutta Suomessa muutamat jälleenmyyjät niitä valikoimiinsa kuitenkin lisäävät.Ensimmäisenä Pixel 8:n valikoimiinsa on lisännyt Verkkokauppa.com, joka myy 128 gigatavun mallia 949,99 euron hinnalla. Euroopassa hinta on 799 euroa. Tällä hinnalla laitteen saa hankittua esimerkiksi Saksan Amazonista eli Suomessa hintaan on tullut melkoisesti lisäystä.Laitteen voi jo hankkia, mutta toimitusaikataulu on toistaiseksi avoin.Myös Pixel 8 Pro -mallia saa Verkkokauppa.comin kautta. Tämän laitteen hinta on 128 gigatavun mallin kohdalla 1299,99 euroa. Pixel 8 Pron hinta alkaa 1099 eurosta Euroopassa.Pixel 8 Pron toimitusaika on kahdesta viikosta kuukauteen.Tarkemmin uusista Pixel 8 -laitteista voi lukea tästä jutusta

Alkuperäisesti julkaistu 6.10.2023. Päivitetty 10.10.2023: lisätty tieto Pixel 8 Pron myynnistä.

Hiljattain Verkkokauppa.com lisäsi valikoimiinsa myös Googlen taittuvanäyttöisen puhelimen , mutta toistaiseksi tätä ei vielä voi hankkia.