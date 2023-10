WhatsAppin kilpailijaan, superturvalliseen Signaliin tuli vihdoin kauan odotettu toiminto

Järeästä tietoturvastaan tunnettuun -pikaviestimeen on saapunut pieni, mutta kauan kaivattu uudistus. Nyt Signalissa voi vihdoin muokata jo kerran lähettämäänsä viestiä.Viestin muokkaus onnistuu myös senkin jälkeen, kun vastaanottaja on jo lukenut viestin. Muokkaamisen jälkeen sekä lähettäjällä että vastaanottajalla näkyy viestin vieressä tieto siitä, että viestiä on muokattu.Viestin lisätiedoista pääsee myös katsomaan viestin aiemmat versiot, eli sinänsä mitään ei voi jälkikäteen täysin katua tai perua, vaan myös alkuperäinen viesti säilyy tallessa.Ominaisuus on tullut tänään jakeluun Signalin uusiin versioihin. Muokkaustoiminto löytyy Signalin Android-sovelluksen versiosta 6.35 lähtien, iOS:lla versiosta 6.43 lähtien ja Windowsilla sekä Macillä työpöytäsovelluksen versiosta 6.33 alkaen.Alla Signalin uuden version käyttäjille tänään saapunut viesti ruutukaappauksena:

Signal on myös siinä mielessä ollut tapetilla, että Euroopan Unionissa tullaan lähiviikkoina vääntämään kättä siitä, kielletäänkö murtamaton päästä-päähän -salaus EU:n alueella . Tämä iskisi sekä Signaliin että WhatsAppiin, jotka molemmat tarjoavat vahvaa päästä-päähän salausta käyttäjilleen.