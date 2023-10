Suunto julkaisi kestävän Race -urheilukellon AMOLED-näytöllä

Suuren näytön omaava Suunto Race -urheilukello on kehitetty tukemaan tavoitteellista harjoittelua, kilpailutilanteita ja palautumista.Kellossa on suuri 1,43-tuumainen AMOLED-kosketusnäyttö, jossa on 466 x 466 pikselin tarkkuus. Kosketuksen lisäksi kelloa hallitaan pyörivällä kruunupainikkeella, joka Suunnon mukaan tekee käytöstä helppoa ja nopeaa myös liikkeessä.Race -kellosta löytyy kaksi eri versiota: titaani ja ruostumaton teräs . Kellossa on panostettu kestävyyteen ja se on testattu sotilasstandardien mukaisesti. Näytön päällä on safiirilasi ja kello on vesitiivis 100 metriin asti.Päivittäisessä käytössä jatkuvalla sykkeen seurannalla akku kestää yhteensä jopa kymmenen päivää. Aktiivisessa käytössä GPS-seurannan kanssa kello yltää jopa 40 tunnin akunkestoon.

Kello sisältää useita harjoittelua tukevia mittareita. Muun muassa sykevälivaihtelua seuraamalla käyttäjä pystyy arvioimaan palautumisen tason ja vertailemaan lukuja pitkän aikavälin arvoihin. Kellon parannellut seurantaominaisuudet vertailevat dataa edellisviikon keskitasoon ja varmistavat sen, että asetetut viikkotavoitteet täyttyvät.Kilpailuun on tarjolla RaceTime -ominaisuus, joka tarjoaa yleiskuvan kokonaisajasta, ylläpidettävästä tahdista ja jäljellä olevasta ajasta kilpailutilanteessa. Race Nutrition -toiminto on hyödyllinen etenkin pidemmillä kilpailumatkoilla, sillä se mahdollistaa oman ravitsemussuunnitelman tekemisen ja muistuttaa siitä kilpailun aikana.Uusi liikeominaisuus mahdollistaa entistä monipuolisemmat mittarit painoilla harjoitteluun ja palloilulajeihin.Yhteensä erilaisia urheilutiloja on 95 kappaletta. Reittejä varten tarjolla on Suunnon ilmaiset offline-maastokartat.Suunto Race -kellon titaaninen versio on ostettavissa 549 euron hintaan ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu versio 449 euron hintaan. Kellot ovat hankittavissa tiistaina 17.10. alkaen.Aiemmin tänä vuonna Suunto julkaisi kattavilla kartta- ja navigointitoiminnoilla varustetun Vertical -urheilukellon, joka on suunnattu seikkailijoille, mutta toimii myös aktiivisen harrastajan ranteessa Race -kellon kanssa Suunto esitteli myös ensimmäiset urheilukuulokkeet. Kevyet ja kestävät Suunto Wing -urheilukuulokkeet hyödyntävät open-ear-teknologiaa.Kuulokkeet painavat 33 grammaa. Niissä hyödynnetään titaania ja silikonia, ja ne ovat saaneet IP67-luokituksen.Äänenvoimakkuuden säätäminen, kappaleen vaihtaminen ja puheluun vastaaminen onnistuu kuulokkeiden kolmen painikkeen avulla. Akunkesto yltää jopa 10 tuntiin.Suunto Wing -kuulokkeiden myyntihinta on 199 euroa.