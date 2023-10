aloitti 3G-verkon alasajon syyskuussa ensimmäisillä alueilla Satakunnassa . Nyt vuorossa on Riihimäki, joka on ensimmäinen isompi kaupunkialue, jossa Telia ajaa 3G-verkon alas.Riihimäellä verkko suljetaan 17.10. Laajempi sulkemisohjelma käynnistyy vuoden 2024 alussa. Toisella vuosineljänneksellä 3G siirtyy historiaan koko Kanta-Hämeessä ja itäisellä Uudellamaalla, mm. Hyvinkäällä.3G-verkosta vapautuvia taajuuksia otetaan käyttöön uudemmissa 4G- ja 5G-verkoissa. Telia kertoo, että sen 4G-verkon väestöpeitto on 99,9 %, ja uusi 5G-verkkokin tavoittaa jo 90 % suomalaisista.