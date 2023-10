Edullinen Oppo A17 tuotiin myyntiin Suomessa

OnePlussan emobrändion hiljalleen yleistynyt Suomessa viimeisen vuoden aikana, kun laitteita on tuotu myyntiin eri jälleenmyyjille. Esimerkiksi keväällä saataville tuotiin tehokkaampia laitteita ja nyt saataville on tullut edullinen puhelin.Ainakin Verkkokauppa.comin valikoimaan on lisätty Oppo A17 , jonka hinta on 149,99 euroa.Tämä kyseinen laite esiteltiin jo vuosi sitte, joten se saapuu Suomeen melkolailla myöhässä. Laitteen ominaisuuksiin lukeutuvat 5000 mAh akku, 4 gigatavun RAM-muisti, 64 gigatavun tallennustila, 6,56 tuuman LCD HD-näyttö, 50 megapikselin pääkamera ja MediaTek Helio G35 -piiri.IPX4-luokituksen omaavan laitteen takapinta on keinonahkaa jäljittelevää materiaalia. Ohjelmiston osalta puhelin on vanhentunut, sillä nähtävästi käytössä on Android 12 -versio, ja uudempaa tuskin on luvassa.