WhatsAppiin voi pian lisätä toisen tilin samalla puhelimella

on tuonut mahdollisuuden kirjautua sisään kahteen WhatsApp-tiliin samanaikaisesti yhdellä puhelimella. Kyseessä on erityisen hyödyllinen ominaisuus, jos käytössä on henkilökohtainen tili ja työkäyttöön suunnattu tili. Aiemmin vastaavanlainen ominaisuus on löytynyt tietyistä Android-puhelimista, mutta nyt ominaisuus tulee suoraan osaksi WhatsAppia.Metan toimitusjohtajailmoitti ominaisuuden saapumisesta WhatsAppin Kanavan kautta. Kahden tilin käyttö samalla puhelimella onnistuu vaiheittain tästä päivästä lähtien, ja kaikille ominaisuus saapuu käytettäväksi seuraavien viikkojen aikana.Toisen tilin lisäämistä varten tarvitaan toinen puhelinnumero ja SIM-kortti tai eSIM. Toisen tilin saa käyttöön WhatsAppin asetuksista klikkaamalla oman nimen vieressä olevaa nuolta, WhatsApp kertoo tiedotteessaan

Jo aiemmin WhatsApp on helpottanut WhatsAppin käyttöä useammalla laitteella, sillä nykyään yhtä tiliä voi käyttää samanaikaisesti kahdella puhelimella