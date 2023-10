Samsung Galaxy S23 -sarja sai Android 14 / One UI 6.0 -päivityksen Suomessa

Google julkisti virallisesti lokakuun alussa Android 14 -käyttöjärjestelmäversion ja nyt Samsung on saanut aloitettua ensimmäisten laitteidensa päivittämisen.Ensimmäisenä Samsung on tuonut vakaan Android 14 -versioon pohjautuvan One UI 6.0:n saataville Galaxy S23 -sarjalle. Päivitys on julkaistu myös Suomessa ja nyt asennettavissa.Galaxy S23 Ultran kohdalla päivityksen koko on yli 3000 megatavua ja se tuo mukanaan myös lokakuun tietoturvakorjauksen. Päivityksen voi asentaa omalle laitteelle puhelimen asetuksista kohdasta ohjelmistopäivitys.One UI 6.0 tuo mukanaan runsaasti uudistusta ja kaikki näet alla olevasta kuvakaappauksesta.Näkyvin uudistus liittyy pikapaneeliin, joka on saanut uuden ulkoasun. Wifi- ja Bluetooth-yhteyksille on nyt omat painikkeet yläosassa. Keskellä on muita painikkeita ja alaosasta löytyvät Tumma tila ja Silmien mukavuussuoja yhdessä näytön kirkkauden kanssa.

One UI 6 tuo mukanaan päivitetyt animaatiot, uuden fontin, joka on käytössä oletuksena, ja uudistetut emojit Samsungin näppäimistöön.Kamerasovelluksessa kuvan tarkkuuden voi nyt helpommin valita uuden painikkeen ansiosta. Mukana on myös uusi mukautettu kamerawidget kotinäytölle, jonka avulla käyttäjät voivat valita etukäteen kameratilan ja tallennuspaikan tietyille kuville.Kuvakaappaus kaikista One UI 6 -version uudistuksista.