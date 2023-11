Myydyimmät puhelimet lokakuussa: iPhone 15 Pro suosittu, mutta myös edulliset laitteet käyvät kaupaksi

Lokakuu on vaihtunut marraskuuksi, jonka myötä operaattorit ja Veikon Kone ovat julkaisseet tilastoja kuun myydyimmistä puhelimista . Lisäksi DNA ja Elisa julkaisivat listat myydyimmistä kelloista Syyskuun puolivälissä julkaistu iPhone 15 -sarja ylsi jo hyville sijoille syyskuun osalta ja nyt lokakuussa ne menestyivät vieläkin paremmin.Applen uusimmat Pro-mallit kiinnostivat etenkin yritysasiakkaita. DNA:n yritysasiakkaiden listalla iPhone 15 Pro on kärjessä ja kakkosena tulee iPhone 15 Pro Max. Elisan yritysasiakkaiden listan viisi ensimmäistä sijaa menivät Applelle. Ykkösenä on iPhone 15 Pro, kakkosena iPhone 15 Pro Max ja kolmantena tavallinen iPhone 15.Myös kuluttajien keskuudessa iPhone 15 -sarja menestyi, vaikka esimerkiksi Telian mukaan puhelinmarkkinoilla yleistä ilmapiiriä leimaa kireä taloustilanne ja kuluttajien matala luottamus talouteen.

"Myydyimpien listan kärjessä jatkoi hinta-laatusuhteeltaan hyväksi todettu ja viime kuussa ykköseksi noussut OnePlus Nord CE 3 Lite 5G. Myös Applen uutuuksien toimitukset käyvät kiivaana, ja niitä nousi kuluttajien listalle edelliskuukautta enemmän", kertoo Elisan kuluttajien laiteliiketoiminnasta vastaava johtaja Olli-Pekka Nokkonen.

DNA:n kuluttajien listalla iPhone 15 Pro on toisena ja Elisan listalla iPhone 15 Pro Max on kolmantena. Veikon Koneen listalla tavallinen iPhone 15 on yltänyt kympin joukkoon, kun Telialla vastaavasti listalle on yltänyt iPhone 15 Pro Max.Kalliiden iPhone-puhelimien lisäksi menestyjiä olivat edulliset laitteet muun muassa Samsungilta.DNA:lla kuluttajien listan kärjessä on Galaxy A34, joka on operaattorin mukaan ollut kysytty puhelin niin aikuisille kuin lapsillekin.Elisan lokakuun myydyin puhelin oli kuluttajille OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, joka otti kärkipaikan toista kuukautta peräkkäin.





Telian kuluttajien listalla näkyvät vahvasti edulliset laitteet. Kolmen kärki muodostuu Samsungin puhelimista, neljäntenä on Motorolan Moto G54 ja viidentenä jälleen Samsungin laite, Galaxy A14 5G.



Samsungin ja OnePlussan kännykät ovat vahvasti edustettuina myös Veikon Koneella.



Älykellojen ja puettavien laitteiden osalta DNA:n listalla kärjessä on Apple Watch SE GPS, jota seuraa yhtiön Watch Series 9 GPS. Kolmantena on lapsille suunnattu Xploran XGO3 -kellopuhelinmalli, joka on puolestaan kärjessä Elisalla.



Listoille mahtuu mielenkiintoisia laitteita, sillä esimerkiksi uudet Huawei Watch GT 4 ja Honor Watch 4 ovat mahtuneet kärkijoukkoon.





DNA:n myydyimmät puhelimet kuluttaja-asiakkaat lokakuussa 2023

Samsung Galaxy A34 5G Apple iPhone 15 Pro 5G Apple iPhone 13 5G Apple iPhone 14 5G Samsung Galaxy A14 5G Apple iPhone 15 Pro Max 5G Samsung Galaxy A14 OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Honor 90 5G Honor 90 Lite 5G Samsung Galaxy A54 5G Honor X6a OnePlus Nord 3 5G Apple iPhone 15 5G Oppo A16s

DNA:n myydyimmät puhelimet yritysasiakkaat lokakuussa 2023

Apple iPhone 15 Pro 5G Apple iPhone 15 Pro Max 5G Samsung Galaxy A14 5G Samsung Galaxy A34 5G Samsung Galaxy A14 Apple iPhone 13 5G Apple iPhone 14 5G Samsung Galaxy A54 5G OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Samsung Galaxy S22 5G Apple iPhone 14 Pro 5G Honor 90 5G OnePlus 11 5G OnePlus Nord 3 5G Samsung Galaxy S23 Ultra 5G

Elisan myydyimmät puhelimet henkilöasiakkaille lokakuussa 2023

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Samsung Galaxy A14 5G Apple iPhone 15 Pro Max 5G Samsung Galaxy A34 5G Samsung Galaxy A54 5G Apple iPhone 15 Pro 5G OnePlus Nord 3 5G Apple iPhone 13 5G Apple iPhone 14 5G Honor 90 5G Nokia 105 4G Samsung Galaxy A14 Samsung Galaxy S23 5G Honor X6a OnePlus 11 5G

Elisan myydyimmät puhelimet yritysasiakkaille lokakuussa 2023

Apple iPhone 15 Pro 5G Apple iPhone 15 Pro Max 5G Apple iPhone 15 5G Apple iPhone 13 5G Apple iPhone 14 5G Samsung Galaxy A54 5G Samsung Galaxy S23 5G Samsung Galaxy A14 Samsung Galaxy A34 5G Samsung Galaxy A14 5G OnePlus Nord CE 3 Lite 5G OnePlus 11 5G Samsung Galaxy XCover 5 Enterprise Edition Apple iPhone SE (2022) 5G OnePlus Nord 3 5G

Telian myydyimmät puhelimet kuluttajille lokakuussa 2023

Samsung Galaxy A14 4G Samsung Galaxy A54 5G Samsung Galaxy A34 5G Motorola Moto G54 5G Samsung Galaxy A14 5G Apple iPhone 13 5G Apple iPhone 14 Pro 5G OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Apple iPhone 15 Pro Max 5G Apple iPhone 14 5G

Telian myydyimmät puhelimet yrityksille lokakuussa 2023

Samsung Galaxy A33 5G Samsung Galaxy A34 5G Samsung Galaxy A14 4G Apple iPhone 14 5G Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy A53 5G Samsung Galaxy A54 5G Samsung Galaxy S22 5G Samsung Galaxy Xcover 5 Apple iPhone 15 Pro 5G

Veikon Koneen myydyimmät puhelimet lokakuussa 202

Apple iPhone 14 5G Samsung Galaxy A34 5G Samsung Galaxy A54 5G OnePlus Nord CE3 Lite 5G Honor X6a Apple iPhone 15 5G Honor 90 Lite 5G Apple iPhone 15 Pro 5G Samsung Galaxy A14 LTE OnePlus Nord 3 5G

DNA:n myydyimmät älykellot ja -rannekkeet lokakuussa 2023

Apple Watch SE GPS Apple Watch Series 9 GPS Xplora XGO3 Samsung Galaxy Watch5 4G Apple Watch Series 9 GPS+Cellular Huawei Watch GT 4 Apple Watch Ultra 2 Apple Watch SE GPS+Cellular Huawei Band 8 Xplora X6 Play Honor Watch 4 Garmin Venu 2 Samsung Galaxy Watch6 4G Samsung Galaxy Watch4 Huawei Watch Fit Special Edition

Elisan myydyimmät älykellot lokakuussa 2023