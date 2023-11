Samsung Galaxy S24 käyttää Galaxy AI -tekoälyä - kääntää puhelut reaaliajassa toiselle kielelle

"Galaxy AI tulee tarjoamaan apua esimerkiksi soittamiseen liittyen. AI Live Translate Call tuo pian mukanaan mahdollisuuden henkilökohtaiseen kääntäjään kaikille uusimmille Galaxy AI -puhelinten käyttäjille aina kun sitä tarvitset. Ja koska se on integroitu osaksi puhelun perusominaisuuksia, kolmannen osapuolen sovellusten käytön tarve poistuu. Ääni- ja tekstikäännökset näkyvät reaaliajassa puhuessasi, mikä tekee soittamisesta kanssasi eri kieltä puhuvalle henkilölle yhtä helppoa kuin tekstityksen laittamisesta päälle televisiossa", Samsung kertoo ominaisuudesta tiedotteessaan.

esittelee alkuvuodesta 2024 Galaxy S24 -sarjan puhelimet, jotka tulevat hyödyntämään tekoälyominaisuuksia.Samsung on jo nyt antanut esimakua tulevien laitteiden käyttämästä-tekoälystä ja yhdestä sen ominaisuudesta.Samsungin mukaan Galaxy AI on laaja matkapuhelinten tekoälykokemus, joka yhdistää Samsungin kehittämän laitekohtaisen tekoälyn ja pilvipohjaisen tekoälyn, jonka taustalla on avoin yhteistyö muiden alan edelläkävijöiden kanssa.





Tiedotteessa huomautetaan, että AI Live Translate Call -ominaisuuden tuen saatavuus paikallisilla kielillä ja markkinoilla voi vaihdella. Vielä ei ole tiedossa tukeeko ominaisuus esimerkiksi suomen kieltä.



Galaxy AI toimii suoraan laitteessa.Uudet Galaxy S24 -sarjan laitteet tulevat sisältämään myös muitakin tekoälyominaisuuksia. Laitteissa käytetään todennäköisesti Snapdragon 8 Gen 3 -piiriä , joka itsessään tuo selvää parannusta laitteella tapahtuvaan tekoälyyn.