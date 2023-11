Onko tässä nyt laite, joka korvaa kännykät? Kuuden vuoden kehityksen jälkeen, Humane Ai Pin julkaistiin

Älypuhelin on sementoinut itsensä niin kiinteästi osaksi kulttuuria, että on vaikea kuvitella mitään laitetta, mikä sen voisi korvata.Google yritti omalta osaltaan vuosikymmen sitten-älylasien avulla, mutta epäonnistui pahasti. Ja älykellotkin ovat muodostuneet lähinnä kännykän jatkeeksi ja terveystietojen anturiksi.Mutta jotkut jaksavat edelleen uskoa siihen, että älypuhelimet voitaisiin syrjäyttää kokonaan ja korvata jollain erilaisella. Yksi tähän uskovista firmoista on amerikkalainenYhtiön tuotteesta on kuiskuteltu teknologiapiireissä jo vuosien ajan, mutta lopullinen, valmis tuote on odottanut valmistumistaan. Itse asiassa kuuden vuoden ajan. Mutta nyt Humane sai vihdoin julkaistua tuotteensa virallisesti.

on eräänlainen "pinni" tai pikemminkin kilpsi, joka kiinnitetään vaatteisiin magneetilla.Se on laserprojektori, jonka sisältä löytyy kaiutin, Qualcommin suoritin, akku, kamera ja kaikki muutkin tilpehöörit mitä nykyaikaisesta teknisestä härvelistä voi kuvitellakin löytyvän.Mutta sen käyttöliittymä on jokseenkin hämmentävä. Ensinnäkin Ai Piniä komennetaan äänellä. Sen tekoälymalli on:n käsialaa, eli samaa tavaraa mitä ChatGPT:kin käyttää.Laite vastaa puhumalla ja äänen voi ohjata joko Ai Pinin omaan kaiuttimeen tai Bluetooth-kuulokkeisiin. Jos käyttäjän täytyy nähdä, mistä on kyse, laserprojektorilla voi heijastaa kuvaa ja tekstiä vaikkapa omaan käteensä.Pääasiassa äänikomentoihin pohjautuva käyttöliittymä kuulosti vielä vuosi takaperin täysin toimimattomalta ideanakin, mutta ChatGPT:n ääniversio on jo pelottavan hyvä , myös suomeksi.Ai Pin on 4,75 senttimetriä korkea, 4,45 senttimetriä leveä ja paksuimmalta kohdaltaan 1,498 senttimentriä paksu neliö. Optiona hankittava lisäakku tuo 0,82 senttiä lisää paksuutta mukaan.Laserprojektorin tarkkuus on 720p ja klipsissä oleva kamera kuvaa 13 megapikselin tarkkuudella olevia kuvia. Projektorin kantama on vain 40cm eli se on todellakin tarkoitettu heijastamaan tekstiä tai kuvaa vain käyttäjänsä käteen.Käyttömuistia Pinissä on 4 gigatavua ja tallennustilaa on tarjolla 32 gigatavun verran. Järjestelmäpiirin tarkkaa mallia ei kerrottu.Alla kapistuksen esittelyvideo:Aivan ilmainen Ai Pin ei myöskään ole, sillä se maksaa 699 dollaria eli noin 655 euroa. Lisäksi vaaditaan 24 kuukauden tilaus, joka sekin maksaa 24 dollaria kuukaudessa. Laite ei vaadi lainkaan älypuhelinta parikseen, vaan kuukausimaksuun sisältyy myös T-Mobile -operaattorin liittymäpaketti.Humane Ai Pinin tilaukset alkavat Yhdysvalloissa 19.11.2023. Euroopan saatavuudesta ei ole vielä tietoa.