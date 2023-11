Suomalaisen Wreckfest-ajopelin saa nyt eurolla

Suomalaisen Bugbear Entertainmentin kehittämä-ajopeli tuli vuosi sitten saataville iOS- ja Android-mobiililaitteille Pelin hinta on tavallisesti 9,99 euroa Androidilla ja 11,99 euroa App Storessa . Nyt kuitenkin peli on hyvässä alessa ja sen saa itselleen vain eurolla. Tarjouksen kestoa ei ole mainittu.Eurolla saa pelin perusversion, mutta tarjolla on lisämaksusta myös erilaisia lisäosia. Nämä eivät nähtävästi ole alennuksessa. Kallein lisäosa kustantaa 9,99 euroa.Törmäilyä ja kovaa kilpa-ajoa tarjoava romurallipeli sisältää esimerkiksi uratilan sekä moninpelin. Ajelua voi tehdä monipuolisesti 45 erilaisella radalla.Peli sisältää 80 ajoneuvoa, joita voi myös kustomoida. Lisää ajoneuvoja saa lisäosien avulla.

Pelaaminen tapahtuu näytöllä näkyvillä painikkeilla, mutta peli tukee myös peliohjainta. Pelin grafiikat ovat näyttävät, ja täydellä teholla ne vaativat etenkin Androidin kohdalla käytännössä parasta mahdollista suorituskykyä. Asetuksista voi säädellä grafiikoita.