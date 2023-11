Black Friday: Google Pixel 7a satasen alessa

Black Friday -tarjous

vietetään virallisesti perjantaina 24. marraskuuta, mutta tuttuun tapaan erilaiset kampanjat ovat jo hyvässä vauhdissa. Suosituimpia tuotteita kampanjoiden aikana ovat älypuhelimet, joista aina myös löytyy hyviä tarjouksia Tarjouksesta löytyy muun muassa Googlen keväällä julkaisema Pixel 7a -puhelin, joka on nyt satasen alessa. Suomessa laitetta myydään tavallisesti 549 eurolla, mutta nyt Black Friday -kampanjoiden alkuun laitetta myydään 449 eurolla Tällä hinnalla laitetta myydään Gigantilla maanantaista alkaen. Gigantti vasta hiljattain lisäsi Pixel 7a -laitteen valikoimiinsa Googlen laitteessa on 6,1-tuumainen OLED-näyttö Full HD-tarkkuudella ja 90 hertsin virkistystaajuudella. Takana on 64 megapikselin pääkamera ja 13 megapikselin ultralaajakulma. Suorituskyvystä vastaa Tensor G2 -piiri.Tarjous löytyy Gigantilta. 449 € alkaen ma klo 10:00, 1500 kpl erä.