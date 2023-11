Pixel 7a -puhelimen saa nyt hankittua Gigantin kautta

ei edelleenkään myy Pixel-puhelimiaan virallisesti Suomessa, mutta eri jälleenmyyjät niitä tuovat kuitenkin saataville.Keskitason Pixel 7a -puhelin esiteltiin jo toukokuussa ja se tuli Verkkokauppa.comin kautta myös heti tuolloin saataville . Hetkellisesti laitetta sai myös DNA:n kautta, ja nyt se on tuotu saataville Gigantin toimesta.Gigantilla puhelin maksaa 549 euroa , ja sen värivaihtoehdot ovat musta, valkoinen ja sininen.Googlen laitteessa on 6,1-tuumainen OLED-näyttö Full HD-tarkkuudella ja 90 hertsin virkistystaajuudella. Takana on 64 megapikselin pääkamera ja 13 megapikselin ultralaajakulma. Suorituskyvystä vastaa Tensor G2 -piiri.

Pixel 7a käyttää uusinta Androidia eli Android 14 -versiota . Päivityksenä tulossa ovat Android 15- ja Android 16-versiot.