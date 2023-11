WhatsAppin varmuuskopiointiin muutos - varmuuskopiointi kuluttaa pian Google-tilin pilvitallennustilaa Androidilla

Androidilla tähän astikeskustelujen varmuuskopiointi on ollut ilmaista, sillä varmuuskopiointi ei ole kuluttanut Google Driven tallennustilaa. Nyt Google on ilmoittanut muutoksesta, joka astuu voimaan pian. Muutoksen myötä varmuuskopiointi alkaa kuluttamaan Google-tilin pilvitallennustilaa Androidilla.Google kertoo, että muutos astuu voimaan joulukuussa ensiksi WhatsApp Beta -testiversion osalta ja vuoden 2024 alusta alkaen kaikilla WhatsApp-käyttäjillä.Google tarjoaa 15 gigatavua ilmaista tallennustilaa, jota siis kohta WhatsApp tulee käyttämään.WhatsApp-varmuuskopiot Androidissa toimivat edelleen niin kauan kuin sinulla on vapaata tilaa Google-tilisi tallennustilassa. Jos raja tulee vastaan, sinun on vapautettava tilaa, jotta voit jatkaa varmuuskopiointia.Tallennustilaa kuluttavat myös Google Kuvat ja Gmail.Vaihtoehtoisesti Android-käyttäjien tulee hankkia maksullinen Google One -tilaus , joka sisältää enemmän tallennustilaa. Edullisin vaihtoehto, 100 gigatavun Basic-tilaus, maksaa 1,99 euroa kuukaudessa tai 19,99 euroa vuodessa. Tallennustilan lisäksi Google One sisältää muitakin etuja, kuten Dark Web -raportin ja VPN-yhteyden

Varmuuskopiointia ei tietenkään ole pakko tehdä. Siirrä keskustelut -toiminnon avulla WhatsAppin keskustelut voi siirtää vanhasta Android-puhelimesta toiseen Androidiin ilman Driveä.iOS:llä WhatsApp ei ole koskaan sisältänyt vastaavanlaista täysin ilmaista ja rajatonta varmuuskopiointia.