Suosittu ja juuri alennuksessa oleva Galaxy A54 sai Android 14 / One UI 6 -päivityksen Suomessa

aloitti Android 14 / One UI 6 -päivityksen jakelun ensimmäisenä Galaxy S23 -sarjalle , jotka saivat sen lokakuun lopulla. Tämän jälkeen jakelu on käynnistetty usealle mallille maailmalla , ja nyt Suomessa keskitason Galaxy A54 sai kyseisen päivityksen.Oman laitteen päivityksen saatavuuden voi tarkistaa puhelimen asetuksista kohdasta Ohjelmistopäivitys > Lataa ja asenna.Galaxy A54:n kohdalla päivitys on kooltaan noin 2300 megatavua ja se tuo mukanaan marraskuun tietoturvakorjauksen.Android 14 ja One UI 6.0 tuovat mukanaan runsaasti uudistusta.

Samsungin laitteiden kohdalla merkittävin uudistus on huomattavissa pikapaneelin osalta, joka on saanut uuden ulkoasun. Wifi- ja Bluetooth-yhteyksille on nyt omat painikkeet yläosassa. Keskellä on muita painikkeita ja alaosasta löytyvät Tumma tila ja Silmien mukavuussuoja yhdessä näytön kirkkauden kanssa.One UI 6 tuo mukanaan päivitetyt animaatiot, uuden fontin, joka on käytössä oletuksena, ja uudistetut emojit Samsungin näppäimistöön.Kamerasovelluksessa kuvan tarkkuuden voi nyt helpommin valita uuden painikkeen ansiosta. Mukana on myös uusi mukautettu kamerawidget kotinäytölle, jonka avulla käyttäjät voivat valita etukäteen kameratilan ja tallennuspaikan tietyille kuville.Lukitusnäytön kohdalla kellon voi siirtää vapaasti haluamaansa kohtaan, ja monet Samsungin omat sovellukset saavat uusia toimintoja tai uutta ulkonäköä. Galaxy A54 sai Puhelinvertailun arvostelussa runsaasti kehuja muun muassa päivitystuen, näytön, pääkameran ja kestävyyden osalta. Lisäksi Galaxy A54 on suhteellisen edullinen laite, ja nyt Black Fridayn kunniaksi sitä myydään vain 299 eurolla