Black Weekin aikana MobilePayn kautta maksettiin ostoksia yhteensä yli 43 miljoonalla eurolla - kasvu yli 43% edellisvuoteen verrattuna

kertoo tiedotteessaan, että se saavutti vuoden 2023 Black Week -alennusviikon aikana uuden ennätyksen.Black Week päättyi sunnuntaina 26.11. ja euromääräinen kasvu viime vuoteen verrattuna (tarkasteluvälillä 20.11. – 26.11.) oli 43 % MobilePayn kautta maksetuissa verkko-ostoksissa.Yhteensä ostoksia maksettiin MobilePayn kautta viikon aikana yli 43 miljoonalla eurolla Suomessa.Myös varsinaisen Black Friday -perjantain rahaliikenteen osalta päästiin jälleen uuteen ennätykseen.Perjantain, 24.11.2023, aikana MobilePaylla maksettujen verkkokauppaostojen volyymi oli yli 10,5 miljoonaa euroa, kasvua tuli viime vuoteen nähden 39%. Transaktioiden määrä kasvoi viime vuoteen verrattuna 28%.Korkein yksittäinen piikki maksuvolyymin osalta verkkokaupoissa kuitenkin nähtiin sunnuntaina.MobilePayn mukaan sillä on yli 2,5 miljoonaa käyttäjää Suomessa ja MobilePay on maksutapana Suomessa jo yli 17 500 verkkokaupassa. MobilePay on tarjonnut mobiilimaksua verkkokauppaan vuodesta 2016 lähtien.

"Tänäkin vuonna voi selvästi nähdä, että yhä useampi suomalainen on valinnut MobilePayn maksutavaksi Black Weekin aikana tekemissään verkko-ostoksissa. Haluamme tehdä maksamisesta helpon helppoa ja on vuosi toisensa jälkeen ilo huomata, että yhä useampi luottaa meihin", sanoo Sirpa Nordlund, Vipps MobilePay A/S, Suomen sivuliikkeen maajohtaja.

Yhteensä Vippsin kanssa yhdistyneellä MobilePaylla on 11 miljoonaa käyttäjää Pohjoismaissa.





Samaan aikaan maksuratkaisujen toimittajana Nets on julkaissut Pohjoismainen maksuraportti 2023 -raportin, joka paljastaa maksamisen trendit Suomessa.



Netsin mukaan MobilePayn asema Suomessa on vahva. Se on huomattavasti suositumpi kuin kansalliset mobiilimaksuratkaisut. 29 prosenttia suomalaisista käyttää MobilePayta. Myös Apple Payn (6 %) ja Google Payn (5 %) osuus on suurempi kuin suomalaisten mobiilimaksupalvelujen Pivo (4 %) ja Siirto (2 %).



Suomessa kuitenkin kortilla maksaminen on selvä ykkönen. 94 prosenttia suomalaisista maksaa sillä päivittäin tai viikoittain fyysisessä kaupassa.



Kortin lähimaksua käyttää 77 prosenttia suomalaisista kuluttajista. Tämän odotetaan kasvavan, sillä ensi vuonna Suomessa 50 euron katto lähimaksuissa poistuu.







Nets myös kertoo käteisen rahan olevan edelleen suosittu Suomessa. 60 prosenttia suomalaisista piti vuonna 2023 käteistä tärkeänä tai hyvin tärkeänä, kun vuotta aiemmin osuus oli 55 prosenttia.



20 prosenttia suomalaisista maksaa kaupassa käteisellä päivittäin tai viikoittain.



MobilePaylla on tähän asti voinut myös maksaa kauppojen maksupäätteellä, mutta alkuvuodesta lähtien se ei enää ole mahdollista.



Lisäksi MobilePay uudistuu tammikuun aikana turvallisuuden osalta ja luvassa on kolme merkittävää uudistusta.