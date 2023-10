MobilePaylla maksaminen maksupäätteellä päättyy

on tänään tiedottanut asiakkaitaan tulevista muutoksista. MobilePay ja norjalainen Vipps yhdistyivät aiemmin keväällä 2023 uudeksi Vipps MobilePay-yhtiöksi. Yhdistymisen myötä kummankin palveluita siirretään yhteiselle teknologia-alustalle, minkä seurauksena osaan palveluista on tulossa muutoksia. Muutoksia on luvassa kaksi kappaletta. Toinen koskee kanta-asiakkuuksia ja toinen maksupäätteellä maksamista.MobilePay kertoo tiedotteessaan, että 2.10.2023 alkaen uusien kanta-asiakkuuksien (Bonus, K-Plussa ja Frank) aktivoiminen ei ole enää mahdollista MobilePayssa.MobilePay kertoo, että näitä kanta-asiakkuuksia voi hyödyntää vuoden loppuun, mikäli niitä on lisännyt ennen kyseistä päivämäärää.Kanta-asiakkuuksia voi hyödyntää normaalisti vuoden loppuun saakka, kun maksat MobilePaylla maksupäätteellä.Tämän jälkeen kanta-asiakkuuksia ei enää voi hyödyntää, sillä MobilePaylla maksaminen maksupäätteellä loppuu kokonaan 31.12.2023.

MobilePay on toiminut maksutapana kaikissa K-ryhmän ruokakaupoissa, K-ryhmän muissa kaupoissa sekä S-ryhmän ruokakaupoissa ja muissa kaupoissa. Lisäksi sitä on voinut käyttää McDonald's-ravintoloissa sekä Alkossa.Päättymistä ei sen kummemmin perusteltu, mutta todennäköisesti taustalla on vähäisempi käyttö. Itse olen maksutapaa toisinaan kaupoissa käyttänyt, mutta omasta mielestä se on aina ollut hidas. Vaihtoehtoiset mobiilimaksutavat eli Google Wallet ja Apple Pay ovat menneet MobilePayn ohi, sillä ne ovat nopeampia ja luotettavampia tapoja maksaa.MobilePayn yksi eduista on ollut se, että S-ryhmän Bonukset on saanut kerättyä helposti sen kautta, mutta nykyään Androidilla saa käytettyä digitaalista S-etukorttia S-mobiilin avulla . Myös K-Plussalle löytyy oma mobiilisovellus.