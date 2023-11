Elisan itsenäinen 5G-verkko nyt ensimmäisten kuluttajien käytössä

"5G-verkko mullisti tullessaan tapamme käyttää mobiiliyhteyksiä ja -laitteita. Suomalaiset ovat ottaneet innolla 5G-verkon käyttöön sekä kodin yhteytenä että puhelimissa. Tyytyväisyys yhteyteen kasvaa selvästi 5G:hen siirryttäessä. 5G-asiakkaat ovatkin tyytyväisimpiä asiakkaitamme. Kehitämme verkkoyhteyksiä ja palveluita jatkuvasti, ja nyt ensimmäiset kuluttajat ovat ottaneet käyttöön Elisan itsenäisen 5G-verkon kodin nettiyhteytenä", kertoo Elisan kodin yhteyksistä vastaava liiketoimintajohtaja Laura Soikkeli.

on tuonut itsenäisen 5G-verkon (5G Standalone) saataville ensimmäisten kuluttajien käyttöön Helsingissä ja Vantaalla.





Itsenäisessä 5G-verkossa kuluttajalla varataan oma viipale (slicing) käyttöön. Se on tavalliseen yhteyteen verratessa vakaampi, tasaisempi ja tarjoaa jopa 50 prosenttia pienemmän viiveen. Tasalaatuisuuden ansiosta viipaloinnilla toteutettu kodin nettiyhteys on kiinteän yhteyden kaltainen, Elisa kertoo.



Elisa on syksyn aikana pilotoinut sitä, miten uusilla itsenäisen 5G-verkon palveluilla saadaan parhaiten lisäarvoa käyttäjille. Pilotin aikana tehdyssä kyselyssä kuluttajat kommentoivat esimerkiksi uuden yhteyden nopeuden pysyneen paremmalla tasolla koko ajan.





"Esimerkiksi verkkopelaamisessa satunnaiset katkokset yhteyteen pilaavat herkästi pelikokemuksen. Viipalointi varmistaa, että nopeus pysyy tiedonsiirron määrästä riippumatta vakaampana ja tasaisempana ja viive lyhenee jopa 50 prosenttia. Tasalaatuisuuden ansiosta yhteys on kiinteän yhteyden kaltainen, ja laatu säilyy myös ruuhkaisimmilla hetkillä", kertoo Soikkeli.





Elisan itsenäinen 5G-verkko on siis edelleen vain muutamien kuluttajien saatavilla, sillä itsenäisen 5G-verkon palveluiden käyttö edellyttää laitteita, jotka tukevat kyseistä teknologiaa.



Parannusta ja parempaa saatavuutta on luvassa pian, sillä Elisa tuo ensimmäiset itsenäisen 5G-verkon palvelut ja laitteet laajemmin saataville talven aikana. Yksityiskohdista kerrotaan tarkemmin lähempänä lanseerausta.Yrityksillä ja muille Elisa on itsenäistä 5G-verkkoa jo aiemmin tarjonnut.Esimerkiksi syksyllä Elisa toteutti Helsingin juhlaviikoille mahdollisuuden monikanavaiseen tapahtumatuotantoon, kun juhlaviikkojen konsertit välitettiin reaaliaikaisesti useisiin puistoihin laajan yleisön kuunneltaviksi. Laadukkaassa toteutuksessa hyödynnettiin Elisan itsenäistä 5G-verkkoa ja sen uusimpia kyvykkyyksiä.Elisa on tuonut myös teollisuudelle ratkaisuja itsenäisen 5G-verkon avulla. Esimerkiksi kesällä automaattikoneet ajoivat ilman kuljettajaa HaminaKotkan suursatamassa, johon oli rakennettu Elisan itsenäinen 5G -verkko. Automaattikoneet toimivat sen avustamina satamassa. Toteutus oli maailmalla ensimmäisiä luokkaansa ja Suomessa ensimmäinen laatuaan.