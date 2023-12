Xiaomi jumissa? Näin nollaat/resetoit Xiaomin puhelimen

Nykyaikaiset kännykät ovat käytännössä taskussa kulkevia tietokoneita. Näin ollen niitä koskevat samat lainalaisuudet kuin tietokoneitakin, eli toisinaan ne myös menevät aivan täydelliseen jumiin.Jos jumi on sellaisella tasolla, että puhelin ei yksinkertaisesti enää toimi siten, kuten sen pitäisi, saattaa eteen tulla puhelimen nollaus. Sama tilanne on edessä silloinkin, jos puhelin ei meinaa edes käynnistyä kunnolla.Puhelimista onneksi löytyy mahdollisuus tehdä ns. kova resetointi, jolla puhelimen käyttöjärjestelmän asetukset palautetaan takaisin alkuperäiseen tilaan. Tämän lisäksi myös kaikki käyttäjän tiedot tuhotaan, jotta puhelimen toiminta palautuisi normaaliksi.Käymme tässä läpi, mitenkännykkä nollataan ja pakotetaan nollautumaan, kun puhelin on jumittanut täydellisesti.Eli toivomme, että puhelimessasi on ollut varmuuskopiointi käytössä, josta tiedot voidaan palauttaa.Seuraa näitä ohjeita kirjaimellisesti:

Kytke puhelimesi laturiin ja pidä se laturissa koko ajan. Mikäli puhelimesi on edelleen päällä, sammuta se pitämällä virtapainiketta pohjassa muutaman sekunnin ajan. Jos puhelimesi on sammuksissa, siirry suoraan seuraavaan kohtaan. Pidä puhelimen äänenvoimakkuuden lisäyksen painiketta (ns. volume up) ja virtapainiketta yhtä aikaa pohjassa muutaman sekunnin ajan. Kun esiin aukeaa mustalla taustalla näkyvä Recovery mode, päästä irti kummastakin painikkeesta. Navigoi puhelimen äänenvoimakkuuden painikkeilla valikossa ylös ja alas. Siirry kohtaan Wipe data ja vahvista valinta painamalla kerran puhelimen virtapainiketta. Seuraavassa kohdassa vahvista valintasi siirtymällä kohtaan Confirm ja valitse se painamalla virtapainiketta.









Odota, että puhelin tuhoaa tiedot. Tässä saattaa kestää pidempikin tovi. Seuraavaksi näkymään tulee valikko, jossa on vain yksi vaihtoehto. Valitse kohta Back to Main Menu ja vahvista valinta virtapainiketta painamalla. Päävalikkoon palattuasi, valitse kohta Reboot ja vahvista valintasi. Aivan lopuksi tulee vielä valikko, josta pitää valita kohta Reboot to System. Vahvista valinta jälleen virtapainikkeen avulla. Odota rauhassa, puhelimesi pitäisi käynnistyä nyt uudestaan. Esiin aukeava tila vastaa tilannetta, jossa puhelin otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön - eli joudut kirjautumaan Googlen palveluihin sisään, asentamaan sovellukset uudestaan, jne. Mutta puhelimesi pitäisi nyt toimia, jos ongelmat johtuivat seonneesta käyttöjärjestelmästä.

Jatkossa suosittelemme, että otat puhelimessasi käyttöön automaattiset varmuuskopiot , jotta voit palauttaa tietosi helposti puhelimen rikkouduttua tai seottua.