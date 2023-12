Samsungin Galaxy S23 -sarjan FE-malli nyt myynnissä Suomessa - heti hyvässä alessa

on tänään tuonut pari kuukautta sitten julkaistun Galaxy S23 FE -puhelimen myyntiin sopivasti ennen joulua.Samsung kertoo puhelimen olevan ostettavissa valikoiduilta jälleenmyyjiltä 11. joulukuuta alkaen.Vaihtoehtoja tallennustilan osalta on kaksi: 128 tai 256 Gt.Näistä ensimmäisen suositushinta on 729 euroa ja jälkimmäisen 789 euroa. RAM-muistia kummassakin on 8 gigatavua.Värivaihtoehtoja kummastakin löytyy neljä: Mint, Cream, Graphite ja Purple.Mutta täyttä hintaa laitteesta ei kannata maksaa, sillä kännykästä löytyy heti hyviä alennuksia. Ainakin Elisalla 128 gigatavun mallia saa 599 eurolla ja 256 gigatavun versiota puolestaan 649 eurolla. Nämä hinnat ovat saatavilla Elisan asiakkaille. Myös muilta löytyy alennuksia. Esimerkiksi DNA:lla 256 gigatavun mallia myydään 729 eurolla.Lisäksi puhelimet ostajalle tarjotaan kaupan päälle Galaxy Buds2 -kuulokkeita. Puhelin tulee ostaa 11. - 31.12.2023 välisenä aikana. Lisätietoa kampanjasta saa täältä

Galaxy S23 FE on varustettu 6,4-tuumaisella Full HD AMOLED-näytöllä, jonka virkistystaajuus vaihtelee 60 - 120 hertsin välillä. Takana on 50 megapikselin pääkamera, 12 megapikselin ultralaajakulma ja 8 megapikselin 3x telekamera. Edessä on 10 megapikselin kamera.Suorituskyvystä vastaa Exynos 2200. Sisällä on myös 4500 mAh akku, joka tukee 25 watin langallista latausta tai langatonta latausta.Käyttöjärjestelmään on jo tuotu Android 14 -päivitys ja tuen myötä aikanaan laitteen pitäisi saada Android 17 -versio.Kilpailevista vaihtoehdoista tavallista Galaxy S23 -puhelinta saa tällä hetkellä alle 800 eurolla ja Black Fridayn aikana tämä malli oli tarjouksessa 599 eurolla. OnePlus 11 on myös tällä hetkellä myynnissä noin 729 euron hinnalla , mutta sitä on myyty jo halvemmallakin. Samaan tai hieman halvempaan hintaan saa myös Nothing Phone (2) -puhelinta.