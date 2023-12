OnePlus vahvisti jo aiemmin tiedossa olleen asian: OnePlus 12 julkaistaan globaalisti 23. tammikuuta

ehti jo julkaista Kiinassa uusimman lippulaivamallinsa eli OnePlus 12 -puhelimen . Nyt yritys on vahvistanut aiemmin tiedossa olleen päivän eli globaalin julkaisun ajankohdan.Globaalisti OnePlus 12 julkaistaan siis 23. tammikuuta 2024. Samalla yritys kertoo, että jonkin verran karsitumpi OnePlus 12R -malli tulee saataville kansainvälisesti. OnePlus R -sarja tulee nyt ensimmäistä kertaa myyntiin Intian ja Kiinan ulkopuolella, OnePlus kertoo.Laitteet julkaistaan Intiassa OnePlus Smooth Beyond Belief -lanseeraustapahtumassa 23. tammikuuta klo 16.00 Suomen aikaa.OnePlussan mukaan molemmat laitteet on suunniteltu todistamaan, että älypuhelimen ei tarvitse olla "Plus", "Pro" tai "Ultra" tarjotakseen parhaan laitteiston ja ohjelmistokokemuksen. Sen sijaan molemmilla lippulaivapuhelimilla, sekä OnePlus 12:lla että OnePlus 12R:llä on kummallakin omat erityiset ominaisuutensa, antaen käyttäjille mahdollisuuden valita mikä on heille tärkeää seuraavassa älypuhelimessaan.

"Vuonna 2013 olimme pieni tiimi, mutta meillä oli todella suuria ideoita parempien tuotteiden

kehittämisestä", sanoi Pete Lau, OnePlussan perustaja. "Vaikka moni asia on muuttunut, myös moni asia on pysynyt ennallaan. Riippumatta siitä, kuinka maailma ympärillämme on muuttunut, olemuksemme OnePlussana pysyy samana. Niin kauan kuin pidämme kiinni "Never Settle" -hengestämme, OnePlus pysyy aina uskollisena juurilleen."

OnePlus 12 -puhelimessa on muun muassa uusin Snapdragon 8 Gen 3 -piiri, Hasselblad-kamera ja 64 MP 3x periskooppiobjektiivi. 12R-puhelimen kerrotaan olevan suorituskykyinen, mutta ilmeisesti ihan uusinta Snapdragonia ei ole tarjolla ja todennäköisesti kameroissa on jonkin verran säästelty.Hinnoista ei ole tietoa, mutta OnePlus 12R on kaksikosta edullisempi. Sen myötä laitteen tilanne on myynnissä erikoisempi, sillä vanhemmista laitteista Puhelinvertailun arvostelussa hyvin menestyneen OnePlus 11:n hinta on jo laskenut. OnePlus 12R ja OnePlus 11 mahdollisesti siis kilpailevat samoista ostajista.Mutta tähän ja muihin kysymyksiin saadaan parempia vastauksia, kun uudet laitteet julkaistaan ja ne tulevat testiin.OnePlus juhlii parhaillaan kymmenen vuoden taivaltaan . OnePlus muun muassa kertoo, että se on tähän päivään mennessä OnePlus on toiminut yli 50 markkinassa ympäri maailmaa ja yrityksellä on 50,2 miljoonaa rekisteröitynyttä yhteisön jäsentä globaalisti. Lokakuun 2023 loppuun mennessä OnePlus-laitteiden maailmanlaajuinen myynti kasvoi 59 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.