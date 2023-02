Arvostelu: OnePlus 11 - Kovin vähän mitään uutta, pari outoa valintaa ja erinomainen kamera

OnePlus 11 arvostelu

Tällä kertaa testipenkkiimme saapui OnePlussan uusin lippulaivamalli, OnePlus 11. Puhelin saapui Kiinaan jo alkuvuodesta 2023, mutta kansainvälistä julkaisua saatiin odotella helmikuun 2023 alkuun saakka. Uutuus julkistettiin Suomessa 879 euron hintalapulla, eli hinta on laskenut hieman sitten edeltäjänsä, OnePlus 10 Pron, joka maksoi julkaisuhetkellä 899 euroa. Mielenkiintoisena yksityiskohtana mainittakoon se, että OnePlus vaikuttaa luopuneen vuosia kestäneestä "perushuippupuhelin" ja "Pro-malli" -jaostaan: yhtiön viestinnän mukaan OnePlus 11 Pro -mallia ei ole tulossa myyntiin, vaan OnePlus 11 on nyt yhtiön ainoa lippulaivamalli. Eli olemme kenties palaamassa takaisin viiden vuoden takaiseen aikaan, jolloin OnePlus julkisti vuosittain vain kaksi lippulaivamallia: alkuvuodesta "numeromallin" ja loppuvuodesta sitä hieman parantelevan "T-mallin". Saimme uutukaisen testiin muutamaa viikkoa ennen kansainvälistä julkaisuajankohtaa ja olemme käyttäneet puhelinta ns. käyttöpuhelimena heti sen saapumisen jälkeen. Joten tässä mietteemme uutukaisesta... Ulkonäkö ja muotoilu

OnePlus 11 muistuttaa vahvasti edeltäjiään, mutta tällä kertaa neliönmuotoinen kamera-alue on muuttunut pyöreäksi, takaa katsottuna vasemmalle sijoitetuksi isoksi saarekkeeksi. Ulkonäöllisesti pidin paljon enemmän OnePlus 10 Pro ja OnePlus 10T -mallien suorakaiteen muotoisesta kamerasaarekkeesta, mutta ei tämäkään huono ole - ja makuasioita toki.

Puhelimen oikea kylki on helpotus, sillä rakastettu kolmivaiheinen liukukytkin on tehnyt paluun takaisin OnePlussan huippumalleihin. Heille, ketkä eivät OnePlussan mallistoa tunne, kyseessä on pieni vipu puhelimen kyljessä, jolla puhelimen voi nopeasti kytkeä äänettömälle, värinätilaan tai tavalliseen tilaan. Ominaisuudella on vannoutunut fanikuntansa OnePlus-käyttäjien keskuudessa - ja itsekin kuulun tähän joukkoon. Liukukytkimen lisäksi oikealta kyljeltä löytyy luonnollisesti myös puhelimen lukituspainike.

Alareunasta ei löydy sen kummempia yllätyksiä: sieltä löytyy SIM-kortin kelkka sekä USB-C -portti latausta ja tiedonsiirtoa varten. Mainittakoon tässä yhteydessä, että jostain käsittämättömästä syystä OnePlussan USB-liitin tukee ainoastaan USB2 -nopeuksia, eli USB3 tai sitä nopeammat tiedonsiirtotavat eivät ole tuettuja USB-portin kautta. Vasen kylki ei juurikaan yllätyksiä tarjoa sekään: sieltä löytyy ainoastaan äänenvoimakkuuden keinusäädin. Tuntumaltaan OnePlus 11 on täsmälleen sitä, mitä näin kalliilta puhelimelta sopii odottaakin: rakenne on äärimmäisen laadukas ja tukeva. Mielenkiintoinen puoli materiaalivalinnoissa on se, että takakansi OnePlus 11:n tummassa versiossa on karheaksi hiottua lasia, joka on yllättävän hyvin kädessä pysyvää sorttia, jopa ilman suojakoteloa. Se ei myöskään kerää sormenjälkiä käytännössä lainkaan. Vaalea, vihreä malliversio puhelimesta on puolestaan perinteisempi, tasaiseksi hiottua lasipintaa käyttävä malli - joka kerää kaikki mahdolliset sormenjäljet. Takakannen lasin materiaalina on käytety Corning Gorilla Glass 5 -lasia, joka antaa hieman mielenrauhaa rikkoutumista pelkääville käyttäjille. Rakenteen ikävänä puolena pidän sitä, että paino on taas hivuttautunut muutaman gramman ylöspäin: OnePlus 11 painaa jo 205 grammaa. OnePlus 11 tekniset tiedot Mitat:

163,1 x 74,1 x 8,5 mm

Paino:

205 grammaa

Näyttö:

6,7 tuumaa; 1440 x 3216; AMOLED; 120 Hz; LPTO3

Suoritin:

Qualcomm Snapdragon 8 gen 2

Muisti:

8GB (RAM) / 128GB tallennustilaa;

16GB / 256GB

Takakamerat:

50 megapikselin pääkamera (OIS) ;

48 megapikselin ultralaajakulmakamera;

32 megapikselin telekamera (2x zoom)

Etukamera:

16 megapikseliä

Akku:

5000 mAh

Lataus:

100 watin pikalataus; 18W USB PD -tuki

Käyttöjärjestelmä:

Android 13

Muuta:

5G;

Corning Gorilla Glass Victus;

Liitännät:

USB-C (USB2); dual-SIM

Hinta:

8/128: 879 euroa

16/256: 949 euroa Näyttö OnePlus 11:ssa on AMOLED-tekniikkaa käyttävä 1440x3216 tarkkuuteen pystyvä näyttö, joka tarjoaa jopa 120 Hz virkistystaajuutta. Puhelin käyttää uusinta LPTO3 -tekniikkaa, joka mahdollistaa näytön virkistystaajuuden todella tarkan dynaamisen vaihtelun. Käytännössä puhelin tunnistaa mm. sen miten nopeasti skrollaat verkkosivua sormellasi ja mukauttaa näytön virkistystaajuuden juuri oikeaksi, skrollausnopeuden perusteella. Virkistystaajuus siis tarkoittaa sitä, kuinka usein puhelimen näytöllä näkyvä kuva päivitetään: perinteinen puhelinten ja tietokonenäyttöjen käyttämä virkistystaajuus on kiinteästi asetettu 60 Hz tasolle.

Nopeampi virkistystaajuus tekee liikkeestä kuitenkin sulavampaa - mutta syö samalla enemmän akkua, kun kuvaa joudutaan päivittämään useammin. Tässä LPTO-tekniikka tulee mukaan ja osaa vaihdella kuvan päivittymisen nopeutta 1 Hz tasosta 120 Hz tasoon eli hitaimmillaan kuvaa päivitetään kerran sekunnissa, nopeimmillaan 120 kertaa sekunnissa. Dynaamisessa virkistystaajuudessa on myös vihdoin korjattu yksi OnePlussan puhelimia vaivannut ongelma: nyt puhelimen pelitilassa minkä tahansa pelin voi pakottaa toimimaan korkeimmalla 120 Hz virkistystaajudella, vaikkei peli olisikaan OnePlussan erikseen hyväksymä. Näytön lasimateriaalina on käytetty Corningin Gorilla Glass Victus -lasia, joka on Corningin valikoimasta toiseksi kestävin lasimateriaali. Valitettavasti tarkan resoluution ja uuden LPTO-teknologian lisäksi juuri muuta ei olekaan sitten saatu uudistettua OnePlussan näytön osalta. Puhelimen suurin kompastuskivi on sen omassa hintaluokassaan vain hieman keskinkertaista parempi näytön kirkkaus. Tammikuisessa Suomen talvessa näytön kirkkaus ei juurikaan tule ongelmaksi, mutta valovoiman vaatimattomuuden huomaa kuitenkin jo aurinkoisena talvipäivänäkin. Ei valovoima heikko ole, mutta jää juuri pari askelta jälkeen kovimmista kilpailijoistaan. Näyttöön OnePlus 11 ei kuitenkaan kaadu - mutta siinä olisi parannettavaa. Takakamerat OnePlus 11 on avaus kolmannelle mallistolle, jossa yhtiö on tehnyt kamerateknologian osalta yhteistyötä ruotsalaisen Hasselbladin kanssa. Aiemmin odotuksista on hieman jääty ja Hasselblad on tuntunut hieman päälle liimatulta leimalta OnePlussan puhelimissa. Odotuksia yhteistyön hedelmille on kasattu jo parin vuoden ajan, joten odotukset ovat olleet kovia uutuuden osalta. OnePlus 11 pääkamerassa on siirrytty käyttämään Sony IMX890 -kuvasensoria. Samaa sensoria käytetään myös sisarbrändin Oppon uusimmissa huippupuhelimissa, joten sensori on sinänsä OnePlussalle tuttu työkalu.

Pääkamera tarjoaa 50 megapikselin tarkkuutta ja optista kuvanvakainta, aukkoluvun ollessa f1,8. Laajakulmakamerassa OnePlus luottaa puolestaan Sony IMX581 -sensoriin, jolla saadaan napattua 48 megapikselin kuvia aukkoluvun ollessa f/2,2. Laajakulmakamera ei tue erittäin laajaa kuvakulmaa kuten jotkut OnePlussan aiemmat mallit, mutta tarjoaa silti kelvollisen 115 asteen näkymän kuviin. Viimeinen, mutta erikoisin ratkaisu OnePlussalta on kolmannen kameran valinta. Yhtiö on luopunut perinteisestä telekamerasta, eli "zoomikamerasta" ja ottanut sen sijaan käyttöön perinteisessä valokuvauksessa käytetyn muotokuvakameran, joka on käytännössä 2x zoom-kertoimen tarjoava telekamera. Muotokuvakameran sensorina toimii Sony IMX709, aukkoluvulla f/2,0. Koska telekameraa ei ole nimellisesti tarkoitettukaan tässä tapauksessa perinteiseen telekameran käyttöön, ei siinä ole myöskään optista kuvanvakainta. Muotokuvakameran valttikorttina OnePlus pitää mm. ruokakuvien ottamista, joissa kamera onkin parhaimmillaan - tarjoten paremman kuvausetäisyyden ja tarkennuspisteen. Mutta entäs se kameroiden laatu...? Pääkameran osalta OnePlus on onnistunut vihdoin kiskaisemaan itsensä kamerapuhelinten kärkikastiin. Värit, valkotasapaino ja kaikki muut oleelliset seikat pääkameralla otetuissa kuvissa ovat erinomaisella tasolla. Kamera tekee lievää värien ylikorostusta myös ilman HDR-tilaa, mutta värimaailma on silti hyvin lähellä luonnollista. Aivan Sonyn kaltaiseen karuun värimaailman realismiin ei päästä, mutta lähellä ollaan. Myös laajakulmakamerassa näkyy, miten puhelimen oma kuvien käsittelyalgoritmi on parantunut merkittävästi sitten viime näkemän. Laajakulmakamerankin laatu on huikealla tasolla päivänvalossa ja jopa sisätiloissa. Ainoastaan hämärässä otetuissa kuvissa pääkameran ja laajakulmakameran välinen laatuero repeää merkittäväksi - pääkamera on myös hämäräkuvauksessa erinomainen, laajakulmakameran laadun kärsiessä selkeästi valon vähentyessä. Muotokuvakamera jäi testissä todella vähäiselle käytölle, mutta todettakoon, että ruokakuvista se todellakin saa erinomaisen hyviä: yksityiskohdat erottuvat mainiosti ja ymmärrän kyseisen linssin viehätyksen, vaikka olisikin kaivannut ennemmin "oikeampaa" telekameraa, paremmalla zoomilla. Pienenä ärsyttävänä piirteenä mainittakoon värilämpötilan vaihtelu kameroiden välillä: pääkameran kuvat olivat selkeästi lämpimään päin taittavia perusasetuksilla kuvattaessa. Erot korostuivat Suomen talvisissa maisemissa, joissa suurinta osaa maisemaa peittää valkoinen lumi. Laajakulmakamera ja telekamera olivat keskenään enemmän samaa värilämpötilaa noudattavia. Mikäli telekamera optisella kuvanvakauksella ei ole ehdoton valintakriteeri, tarjoaa OnePlus 11 erinomaiset kamerat jotka eivät häpeä merkittävästi kalliimpien kilpailijoidenkaan seurassa. Etukamera OnePlussan emoyhtiöllä Oppolla lojuu todennäköisesti jossain tehtaan nurkassa rekkalastillinen vanhoja 16 megapikselin etukameran kennoja. Tällä kertaa etukameran sensoriksi on valikoitunut Samsung ISOCELL 3P9, joka on vuonna 2018 julkaistu kamerasensori. Eli vajaan tonnin puhelimeen on lätkäisty lähes viisi vuotta vanha etukameran sensori. Tässä on otettu merkittävä askel taaksepäin edeltäjäänsä eli OnePlus 10 Prohon nähden, jossa oli käytössä varsin laadukas 32 megapikselin Sonyn etukamera. Etukameran laatu on vain kalpea aavistus siitä, joihin puhelimen takakamerat pystyvät. Sen kuvia toki kehtaa vielä Instagramiin jakaa, mutta siinäpä se - kiinteällä tarkennuksella varustettu vanhentunut etukamera on jotain, jota voisi kuvitella löytävänsä 250 euron puhelimesta, eikä todellakaan noin 900 euroa maksavasta lippulaivamallista. Etenkään, kun yhtiö painottaa kuvaamista yhtenä puhelimen keihäänkärkenä. Esimerkkikuvia Ensin muutama kuvasarja samasta kohteesta, kaikilla kolmella kameralla kuvattuna. Ensin siis laajakulmakameran kuva, sitten pääkameran kuva ja lopuksi telekameran kuva.

Sitten sekalaisia otoksia puhelimen eri kameroilla. Ruokakuvat on otettu telekameralla.

Videokuvaus Videokuvauksessa pääkamera tukee jopa 8K tarkkuutta 24fps ruutunopeudella. Kyseinen tila on lähinnä leikkimistä varten, sillä sen tallennustilan kulutus suhteessa saatuun hyötyyn on varsin minimaalinen. Tärkeämpi kuvausmuoto pääkameralla onkin sen 4K -kuvaustila, jossa ruutunopeus voi olla 60fps. Laajakulmakamera puolestaan tukee 4K tarkkuuden kuvausta 30fps ruutunopeudella ja erikoinen telekamera/muotokuvakamera puolestaan tukee ainoastaan 1080p tarkkuutta 30fps ruutunopeudella. Videokuvauksessa pätevät pitkälti samat mantrat kuin valokuvauksessakin: pääkameran jälki on erinomaista ja optinen kuvanvakain auttaa myös videokuvan vakauttamisessa merkittävästi. Laajakulmalla videokuvaus on sekin erittäin tasokasta ja muotokuvalinssillä kuvattu videokin on tasokasta, joskin 2x zoomin käyttö ilman optista kuvanvakainta on hivenen ärsyttävä kokemus. Alla muutamia esimerkkivideoita otettuna OnePlussan takakameroilla: Suorituskyky Suorituskyky on ollut OnePlussan tavaramerkki kautta yhtiön historian - ja tälläkään kertaa tällä osa-alueella ei tule isompaa pettymystä vastaan. Puhelimesta on Suomessa myynnissä kahta eri versiota: toisessa on käyttömuistia 8 gigatavua ja tallennustilaa 128 gigatavua; toisessa puolestaan käyttömuistia löytyy hurjat 16 gigatavua ja tallennustilaakin mukavat 256 gigatavua. Testiimme saapunut malli oli näistä isommalla tallennustilalla ja käyttömuistilla varustettu versio. Mielenkiintoinen yksityiskohta on myös se, että 128 gigatavun tallennustilalla varustettu malli käyttää UFS3.1 teknologiaa, kun taas 256 gigatavun versio käyttää uudempaa UFS4 -teknologiaa. Tallennustila on siis aavistuksen verran nopeampi kalliimmassa mallissa. Syynä tähän on se, että UFS4 -muistipiirejä ei lainkaan valmisteta alle 256 gigatavun suuruisina. Suorituskyvystä vastaa Qualcomm Snapdragon 8 gen 2, joka on Qualcommin tämän hetken nopein järjestelmäpiiri - ja jota käyttävät käytännössä kaikki hiljattain julkaistut Android-lippulaivamallit. Runsas määrä käyttömuistia yhdistettynä markkinoiden nopeimpaan suorittimeen luonnollisesti myös näkyy käytössä: OnePlus 11 on yksinkertaisesti valtavan tehokas puhelin. Suorituskykyä mittaavassa AnTuTu-testissä OnePlus 11 kiskaisi omassa testissämme tulokset 1,1 miljoonaa pistettä, joka oikeuttaa OnePlus 11:lle AnTuTun tammikuun 2023 tilastojen nelospaikan (eli se on kaikista koskaan julkaistuista - ja jo testatuista - Android-puhelimista 4. nopein). Käytännössä OnePlus 11 tehot näkyvät siinä, että puhelimen kanssa mikään toiminto, sovellus tai peli ei töki tai pätki - puhelin yksinkertaisesti on sulavan nopea. Lisäksi tällä kertaa myös puhelimen jäähdytys tuntui olevan kohdallaan, sillä puhelin ei kuumtentunut raskaassa käytössä tai pikalatauksessa kertaakaan epämiellyttävän kuumaksi. Akkukesto ja latausnopeus OnePlus 11 on varustettu miellyttävän isolla 5000 mAh akulla, joka on numerona selkeästi huippupuhelinten kärkikahinoissa. Laturina toimii tällä kertaa 100 watin nopeudelle virtaa syöttävä OnePlussan pikalaturi. Valinta on hieman hämmentävä, sillä syksyllä 2022 julkaistu OnePlus 10T tuki 120 watin pikalatausta, eli numeroina lataustehossa on otettu askel taaksepäin. Tokihan 20 watin ero ei juurikaan näy: OnePlus 11 latautuu äärimmäisen nopeasti sekin. Puhelimen saa tyhjästä täyteen alle puolessa tunnissa ja yhtiö kehuu puhelimen latautuvan vartissa 1% varaustasosta 65% tasoon.

Laturi on toki valtavan kokoinen mötikkä, joten sen mukana kuljettaminen ei ole välttämättä kaikkein hauskin idea. Ja tässä piilee OnePlus 11:n yksi heikkous: laturi ei tue lainkaan standardia USB PD -latausta, eli OnePlus 11:n omalla laturilla ei voi pikaladata mitään muita kuin OnePlussan laitteita. Lisäksi puhelin itsessään tukee ainoastaan 18 watin pikalatausta USB PD -laturilla, eli vaikkapa kaverin pikalaturia käytettäessä ei päästä lähellekään OnePlussan omiin latausnopeuksiin. Laturissa on myös jatkettu OnePlussan erikoista linjaa, jossa laturissa itsessään on tarjolla vain vanha USB-A -portti, eikä modernia USB-C -porttia, jollaista käytettiin vielä 2021 OnePlus 9 -sarjan aikoihin. Merkittävin puute latausrintamalla on kuitenkin langattoman latauksen puute. Siinä missä OnePlus 10 Pro ja sen edeltäjät Pro-sarjassa ovat tukeneet langatonta latausta, OnePlus 11 ei sitä tue lainkaan. Ja jos yhtiö pitää linjansa eikä julkaise enää Pro-malleja, näyttää siltä, että OnePlussan osalta langatonta latausta ei ole aivan heti tulossakaan takaisin. Akkukeston osalta OnePlus 11 on puolestaan ...kovin, kovin keskiverto. 5000 mAh akulla olisin toivonut saavani puhelimen, jossa akku riittää raskaassakin käytössä puolentoista vuorokauden ajan. Mutta ainakin testijakson aikana puhelimen akku oli nukkumaanmenon hetkellä hyvinkin tyhjä. Joten raskaahkossa käytössä akku kestää kokonaisen päivän, aamusta iltaan - mutta ei sen enempää. Ei suoritus huono ole, mutta parempaa olisin toivonut. OnePlussan Android OnePlussan oma Android eli tuttavallisemmin OxygenOS on ollut hurjan pyörityksen keskiössä jo parin vuoden ajan. Ongelmat alkoivat, kun yhtiö alkoi lähentymään emoyhtiönsä Oppon kanssa ja brändit alkoivat yhdistämään käyttöjärjestelmiensä ulkoasua ja toimintaa. Tuon jälkeen OnePlussan päivitysten laatu oli pitkään varsin karmealla tolalla: päivitykset olivat kuukausia jäljessä kilpailijoista ja nekin päivitykset, joita puhelimille tuli, olivat täynnä mitä omituisimpia bugeja. Syksyllä julkaistu Android 13 / OxygenOS 13 tuntui rauhoittavan tilanteen ja ainakaan OnePlus 11 ei kärsinyt enää erikoisista softabugeista ja käyttöjärjestelmän käyttö oli varsin miellyttävää. Tokihan aivan samaa pelkistettyä, "alkuperäisen" OnePlussan tuntua uudessa käyttöjärjestelmässä ei ole, mutta mielestäni se on nykymuodossaan jo varsin hyvä - ja hakkaa monet kiinalaiskilpailijansa mennen tullen keveydessään. Paras uutinen tällä saralla on kuitenkin se, että OnePlus on vihdoin pidentänyt päivityslupaustaan ja uusi OnePlus 11 on ensimmäinen malli, joka hyötyy uudesta päivityslupauksesta. OnePlus lupaa puhelimelle neljä suurta Android-päivitystä, eli puhelin tulee saamaan elinkaarensa aikana Android 14, Android 15, Android 16 ja Android 17 -päivitykset. Noiden päivitysten jälkeenkin on vielä odotettavissa vuoden ajan tietoturvapäivityksiä, joten puhelimen elinikä on jo hurjassa viidessä vuodessa uusitulla päivityslupauksella. OnePlus ei ole tunkenut puhelimeen valtavaa määrää omia sovelluksiaan ja vähäiset lisäykset ovat varsin fiksuja. Yhtiön oma pelitila on parantunut ja muuttunut selkeämmin hallittavaksi vuosien mittaan - ja on nykyisellään erittäinkin selkeä ja helppokäyttöinen. Parhaat puolet OnePlus 11 on selkeästi onnistunut parantamaan kameroidensa osalta sitten viime vuoden. Toki jo OnePlus 10 Pro oli varsin mainio kamerapuhelin, mutta tällä kertaa pitkä yhteistyö ruotsalaisen Hasselbladin kanssa alkaa myös näkymään kuvauksen laadussa. Nyt OnePlussan pääkamera alkaa tunkemaan itseään jo vahvasti mukaan kisaan parhaan kännykkäkameran tittelistä, vastassaan reilusti kalliimmat Samsungin ja Applen lippulaivamallit. Myös uusittu, hurja neljän päivityksen päivityslupaus on erinomaisen iloinen uutinen - tämän tasoiset puhelimet kestävät taatusti käyttökelpoisina usean vuoden ajan, joten ohjelmiston pysyminen ajan tasalla on vain järkevää, sekä luonnon että käyttäjän kannalta. Ja kuten aina OnePlussan kanssa, on puhelimen suorituskyky ja akun latausnopeus jälleen kerran esimerkillisen hyvää. Yhtiö ei ole tässä suhteessa unohtanut tärkeintä ydintään. Moitittavaa Valitettavasti OnePlus 11 ei ole todellakaan ilman kompromisseja tehty puhelin. Sieltä täältä on päätetty tinkiä ja valitettavasti se näkyy. Suurin ihmetyksen aiheeni koskee oikean telekameran korvaamista erikoisella, lähinnä ruokakuviin sopivalla muotokuvakameralla. Tokihan se toimii kevyenä telekamerana sekin, mutta optinen 2x zoom ei huippupuhelinten kisassa paljoakaan lämmitä. Lisäksi OnePlussan fetissi laarin pohjalta löytyviin parhaimmillaankin keskinkertaisiin etukameroihin on todella hämmentävä linjaus. Luulisi, että parempilaatuinen etukameran sensori - kuten vaikkapa OnePlus 10 Prossa nähty - ei olisi ylitsepääsemätön kustannus lähes tuhannen euron puhelimessa. Näytön kovin keskinkertainen valovoima on sekin hieman pettymys. Ei valovoima huono ole, päinvastoin, se peittoaa keskihintaisten kännyköiden näytöt mennen tullen - mutta jälleen muistutan itseäni siitä, että arvosteltavana on 900 euroa maksava puhelin, josta ei pitäisi oikeasti löytyä mitään selkeitä puutteita - ei enää tällä hinnalla. Viimeinen - ja monen milestä kenties vähäisin - moitteeni koskee yleisesti OnePlussan latausfilosofian sekavuutta. Langatonta latausta ei ole. Laturi ei tue lainkaan USB PD -latausta. Puhelinkaan ei tue USB PD -latausta kuin 18 watin teholla. Laturi on vähän nopeampi kuin 10 Prossa ja vähän hitaampi kuin 10T:ssä. Jotenkin yhtiön tekemisestä tällä saralla heijastuu .. epävarmuus? Tulee olo, että OnePlus ei oikein itsekään tiedä, mitä akun latauksen suhteen pitäisi tehdä - vaikka OnePlus on juuri se yhtiö, joka pikalatauksen konseptin meille suomalaisille aikanaan opetti. Yhteenveto Aivan kärkeen haluan painottaa sitä, että OnePlus 11 on loistava puhelin. Siinä ei oikeasti ole yhtään kriittistä ongelmaa tai ärsytystä - siinä vain voisi olla vielä enemmän. Mutta toki, yhtiö on onnistunut pitämään hintalapun samana kuin vuotta aiemmin - ja kilpailijat ovat samalla nostaneet omien uutuuksiensa hintojaan.

Jos telekamera, etukamera tai langaton lataus eivät ole kriittisiä tekijöitä, on OnePlus 11 loistava valinta: hieman edullisempi huippupuhelin, jossa on loistava pääkamera, huikea suorituskyky ja nopea pikalataus. Sen kovin haaste tulee kuitenkin edeltäjältään: OnePlus 10 Pro tarjoaa telekameran ja langattoman latauksen ja häviää vain rahtusen suorituskyvyssä ja latausnopeudessa OnePlus 11:lle. Ja OnePlus 10 Pron hinta on laskenut merkittävästi viime aikoina: tällä hetkellä OnePlus 10 Prota saa jo 750 eurolla.