Applen kellot myyntikieltoon Yhdysvalloissa välittömästi - vedetään kauppojen hyllyiltä jouluaattona

Amerikkalainen oikeusistuin on määrännytuusimmat älykellomallit myyntikieltoon Yhdysvalloissa.Päätöksen mukaan Apple Watch Ultra 2 ja Apple Watch Series 9 älykellot vedetään pois myynnistä Applen verkkokaupasta torstaina 21.12.2023 ja kaikista jälleenmyyjien myyntipisteistä ne pitää poistaa myynnistä jouluaattoon mennessä.Syynä on patenttiriita, jonka Apple hävisi lokakuussa 2023. Patenttien valvonnasta vastaava Yhdysvaltain kansainvälisen kaupan komissio päätti, että Applen kellon rikkovat lääketeknologiayhtiön patentteja.Tarkalleen ottaen kyseessä on patentti, jossa veren happipitoisuuttamitataan käyttäjän ranteesta, optisten sensorien avulla. Apple on kiistänyt patenttien rikkomisen, mutta yhtiön kelloissa on ollut kyseinen ominaisuus jo vuodesta 2020 lähtien.

Applen piti määräyksen mukaan lopettaa tuotteiden myynti tapaninpäivänä, mutta yhtiö päätti vetää kellot myynnistä jo hieman aiemmin.Apple voi vielä vedota suoraan Yhdysvaltain valkoiseen taloon eli presidentin hallintoon päätöksen perumiseksi, mutta oikeusasteita yhtiöllä ei ole enää, johon se voisi päätöksestä valittaa. Toinen vaihtoehto on sopia riita Masimon kanssa ja suostua yhtiön tarjoamiin patenttien lisenssiehtoihin.Päätös ei koske ilmeisesti Eurooppaa, mutta on oletettavaa, että vastaava patenttivääntö nähdään myös täällä.