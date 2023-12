Suomalaiset kiinnostuneet Threadsista - Ladatuin sovellus App Storessa, Google Playssa toisena

Metan lyhyisiin viesteihin keskittyvä sosiaalisen median palveluInstagramin tunnuksilla toimiva palvelu nähtävästi kiinnostaa suomalaisia, sillä Applen App Storessa sovellus on tällä hetkellä ilmaisten sovellusten ykkönen ja Googlen Playssa sovellus on toisena.Threads kilpailee etenkin Elon Muskin X-palvelua eli entistä Twitteriä vastaan. Useat käyttäjät ovat kyllästyneet siihen, miten Musk on palvelua "kehittänyt" viime aikoina, jonka myötä käyttäjät ovat lähteneet vaihtoehtoisiin palveluihin.Näistä vaihtoehdoista Threads siis näyttää voittavan kilpailun. Muista vaihtoehdoista Bluesky vaatii edelleen kutsun liittymistä varten, eikä myöskään Mastodon ole lähtenyt suuren yleisön kohdalla lentoon.Threadsin kohdalla kasvuun vaikuttaa vahvasti Instagram, jossa nostetaan esille Threadsin julkaisuja. Tämä varmasti houkuttelee uusia käyttäjiä palveluun, mutta nähtäväksi jää, jatkuuko palvelun käyttö korkeana.

X on tällä hetkellä ilmaisten sovellusten listalla sijalla 126 App Storessa ja sijalla 131 Google Playssa.Google Playn ykköspaikkaa suosituimpien sovellusten listalla pitää kiinalainen Verkkokauppa Temu, joka on App Storessa toisena.Google Playssa kymmenen suosituimman sovelluksen joukkoon mahtuu tällä hetkellä kolme erilaista VPN-sovellusta (Maple VPN, Dali VPN ja Balk VPN), WhatsApp, Lidl Plus, Telegram, TikTok ja Instagram.App Storessa kymmenen parhaan joukkoon mahtuvat CapCut, Lidl Plus, K-Ruoka, Epassi, Tokmanni, ChatGPT, Matkahuolto Paketit ja Microsoft Authenticator.Esimerkiksi Lidl Plus on noussut suosituimpien joukkoon, sillä etusovelluksessa on parhaillaan käynnissä kampanja. Lidlin tiedotteen mukaan sovellukseen kautta on tehty viime päivinä tuhansia uusia rekisteröintejä.Google Playn kohdalla eri VPN-sovellukset yllättävät, sillä omasta mielestäni nämä eivät näytä kovinkaan luotettavilta.