Tekoälyllä varustetut Galaxy S24 -sarjan laitteet julkaistaan 17. tammikuuta

"Uudenlaiset mobiilikokemukset ovat tulossa. Valmistaudu tutustumaan uuteen aikakauteen täynnä Galaxy-innovaatioiden luomia mahdollisuuksia. Galaxy-teknologia on luotu muovaamaan jokapäivästä elämäämme sekä sitä, miten pidämme yhteyttä toisiimme ja pysymme luovina. Uusi Galaxy S -laitesarja asettaa riman korkealle entistä älykkäämmillä mobiilikokemuksilla", Samsungin kutsussa kerrotaan.

on vahvistanut järjestävänsä Unpacked-tapahtuman San Josessa 17. tammikuuta. Klo 20.00 Suomen aikaa alkava tapahtuma on katsottavissa Samsungin YouTube-kanavalta.Samsungin kutsussa kerrotaan, että luvassa on uutuuksia Galaxy S -sarjaan eli Samsung julkaisee Galaxy S24-, Galaxy S24+- ja Galaxy S24 Ultra-puhelimet.





Galaxy S24 -sarjassa panostetaan vahvasti tekoälyyn. Jo aiemmin Samsung antoi esimakua Galaxy AI -tekoälystä, jota laitteet tulevat hyödyntämään.