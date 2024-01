Keskitason HONOR Magic6 Lite myyntiin Suomessa - hinta 399 euroa

on tuonut tänään Suomessa saataville-puhelinmallin, joka sijoittuu keskitasolle. Aiemmin tänä vuonna saataville tuli myös edullisempi HONOR X7b -puhelin Magic6 Liten hinta on useimmilla jälleenmyyjillä 399 euroa , mutta ainakin Elisan asiakkaille laitetta myydään edullisemmin. Elisan asiakkaat saavat laitteen 369 eurolla.185 gramman painoisessa laitteessa 6,78-tuumainen AMOLED-näyttö 1200 x 2652 pikselin tarkkuudella ja 120 hertsin virkistystaajuudella. Näytössä on panostettu kestävyyteen, jonka myötä sen pitäisi paremmin kestää pudotukset.Suorituskyvystä vastaa Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 -piiri, jonka parina on 8 gigatavua RAM-muistia ja sisäistä tallennustilaa on 256 gigatavua.Virtaa antaa 5300 mAh:n akku, joka tukee 35 watin latausta. HONORin mukaan 1000 lataus- ja käyttökerran jälkeen akun kunto on edelleen yli 80 prosenttia.

Laitteen takaa löytyy 108 megapikselin pääkamera (f/1.75), jonka parina on 5 megapikselin ultralaajakulma ja 2 megapikselin makrokamera. Pääkameralla saa otettua 4K-videota, mutta 16 megapikselin etukamera tukee vain Full HD -tarkkuutta.MagicOS 7.2 perustuu edelleen Android 13 -versioon, ja laitteelle luvataan kaksi suurempaa päivitystä ja kolmen vuoden ajan tietoturvaa.