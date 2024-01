5330 mAh akun omaava HONOR X7b -puhelin saapui myyntiin Suomessa

Suomessa ainakin Verkkokauppa.com, Power ja Multitronic ovat tuoneet-puhelimen myyntiin.Kyseessä on edullisesta laitteesta, sillä hintaa on 199 euroa.Laitteessa on suurehko 5330 mAh akku, joka tukee 35 watin latausta. Etupuolella on 6,8-tuumainen LCD-näyttö 2412 x 1080 -tarkkuudella ja 90 hertsin virkistystaajuudella.199 gramman painoinen laite käyttää Snapdragon 680 -piiriä eli 5G:tä puhelin ei tue. Tallennustilaa on 128 gigatavua ja RAM-muistia on 6 gigatavua.Numeroiden valossa takapuolelta löytyy mahtava 108 megapikselin pääkamera (f/1.75), 5 megapikselin ultralaajakulma ja 2 megapikselin syvyyskamera. Etupuolella on 8 megapikselin kamera. Videokuvaus onnistuu Full HD -tasolla.Muita ominaisuuksia ovat Bluetooth 5.0, GPS, Dual-SIM ja sormenjälkilukija. Käyttöjärjestelmä perustuu Android 13 -versioon ja sen päällä toimii Honorin oma MagicOS 7.2. HONORin päivitystuesta ei ole tietoa, mutta suuria lupauksia siltä ei kannata odottaa.Vuoden ensimmäisten päivien aikana myyntiin on tuotu myös Samsungin toimesta pari edullista mallia 399 euron OPPO Reno10 sekä Motorolan Moto G24 Power ja Moto G04.