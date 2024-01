Fossil lopettaa älykellojen valmistamisen

on päättänyt jättää älykellot, kertoo The Verge . Gen 6 -kellot ovat yhtiön viimeiset älykellot.Fossilin varatoimitusjohtaja Jeff Boyer kertoo The Vergelle, että Fossil on päättänyt luopua älykelloliiketoiminnasta, sillä älykellomaailma on kehittynyt merkittävästi viime vuosien aikana. Fossil Group on valmistanut älykelloja useiden merkkien alla. Näitä ovat esimerkiksi Fossil, Skagen ja Diesel.Fossil on julkaissut vuosien aikana erilaisia Wear OS -kelloja, mutta uusia ei siis ole enää luvassa. Fossil kuitenkin lupaa tarjota päivitystukea nykyisille malleille muutaman vuoden ajan.Jatkossa Fossil keskittyy vähemmän älykkäisiin laitteisiin.Wear OS -kelloissa merkittävin pelaaja on tällä hetkellä Samsung, jonka perässä tulee Google sen omilla Pixel Watch -älykelloilla