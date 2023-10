Google Pixel Watch 2 yltää 24 tunnin akunkestoon aina päällä olevalla näytöllä

julkisti laitteiden osalta tänään Pixel 8 -puhelimet sekä uuden älykellon, joka kantaa nimeä Pixel Watch 2 . Kakkosversio toimii vuosi sitten julkaistun Pixel Watchin seuraajana.Pixel 2 tarjoaa edeltäjään nähden muutamia selkeitä parannuksia, vaikkakin ulkonäkö on pysynyt pitkälti identtisenä. Kyseessä on edelleen 41 mm:n kotelolla ja 1,2 tuuman näytöllä varustetusta kellosta. Hieman parannusta on tullut pyörivään kruunupainikkeeseen.Merkittävät parannukset on toteutettu sisäisesti.Suorituskyvystä vastaa nyt neliytiminen Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 -piiri, jonka luvataan tarjoavan selvästi parempaa suorituskykyä kuin ensimmäisen mallin Exynos 9110.

Paremman piirin ansiosta luvassa on parempaa akunkestoa. Ensimmäinen kello yltää 24 tunnin akunkestoon , mikäli aina päällä oleva näyttö ei ole käytössä, kun uusi malli yltää samaan määrään, kun aina päällä oleva näyttö on käytössä.Kellon lataamisen osalta on myös tapahtunut muutos. Watch 2 ei enää tue langatonta latausta, vaan lataamiseen käytetään pinnejä. Lataaminen onnistuu mukana tulevalla kiekolla. Vastaavanlainen ratkaisu on tuttu Fitbitin Sense- ja Versa-kelloista, ja samoilla latureilla voi myös ladata Pixel Watch 2:sta.Tämän laturin avulla Watch 2 latautuu tyhjästä täyteen 75 minuutissa eli jonkin verran nopeammin kuin ensimmäinen malli. Laturi tuottaa myös vähemmän lämpöä.Ensimmäiseen malliin nähden sykemittaus on jopa 40 prosenttia tarkempaa esimerkiksi HIIT-harjoituksissa. Googlen hiljattain julkaisemassa Charge 6 -aktiivisuusrannekkeessa myös paranneltiin sykemittausta. Fitbitin Sense 2 :n yhteydessä esitelty Body Response -ominaisuus löytyy nyt myös Watch 2:sta. Kyseinen ominaisuus hyödyntää cEDA-sensoria, joka mittaa jatkuvasti ihon pinnan lämpötilaa, sykettä ja sykevälivaihtelua. Näiden tietojen ja algoritmin avulla kello seuraa stressiä ja auttaa hallitsemaan sitä.Ihon lämpötilaa seurataan myös öisin ja sitä käytetään apuna yleisen hyvinvoinnin tarkastelussa.Kello osaa nyt myös paremmin seurata urheilusuorituksia automaattisesti. Yhteensä listalta löytyy seitsemän suoritusta, kuten juoksu ja ulkona pyöräily.Wear OS 4 -käyttöjärjestelmää hyödyntä Watch 2 sisältää Safety Check -ominaisuuden. Sen avulla valitaan aktiviteetti ja asetetaan ajastin, jolloin odotat saapuvasi määränpäähäsi. Jos et saavu määränpäähäsi asetetussa ajassa, kello lähettää yhteyshenkilöille viestin sijainnin kera.Kellon kanssa hyödynnetään hiljattain uudistettua Fitbit -sovellusta . Kellon ostajat saavat kaupan päälle kuuden kuukauden ajan Fitbit Premiumia.Euroopassa Pixel Watch 2 tulee saataville 399 eurolla Bluetooth-version osalta. Uusien puhelimien tapaisesti Watch 2 ei tule virallisesti saataville Suomessa.