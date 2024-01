Elisa avasi 5G-verkon Korsnäsiin - Kaikista Pohjanmaan maakunnan kunnista löytyy nyt 5G

on jälleen laajentanut 5G-verkon toimintaa. Elisa on nyt avannut 5G-mobiiliverkon Korsnäsiin, jonka myötä 5G on saatavilla jokaisessa Pohjanmaan maakuntaan kuuluvassa kunnassa. Lisäksi Elisan 5G-verkko on laajentunut Etelä-Pohjanmaalla Isojoelle.Korsnäsissä 5G-verkko kattaa ensimmäisenä muun muassa Taklaxin ja Harrströmin alueita. Isojoella 5G on ensimmäisenä saatavilla keskustassa ja sen lähiympäristössä.Elisan mukaan sen verkko on saatavilla nyt 267 paikkakunnalla Suomessa ja kattaa yli 92 prosenttia väestöstä.

"Pohjanmaa on yksi ensimmäisistä maakunnista, jossa 5G-verkko on avautunut jokaiselle paikkakunnalle. Myös Etelä-Pohjanmaalla valtaosa kunnista on jo 5G:n piirissä. Jatkamme verkon laajentamista tulevaisuudessakin, ja 5G tulee yhä useamman asukkaan ja yrityksen saataville. Asiakkaidemme suosimat laitteet ja liittymät ovat nykyään lähes poikkeuksetta 5G-kyvykkäitä, ja on mahtavaa, että nyt todella moni länsirannikon asukas pääse nauttimaan uuden verkon tarjoamasta sujuvuudesta", kertoo Elisan Pohjanmaan aluejohtaja Niklas Granholm.





Jopa gigan nopeuden tarjoavan 5G:n voi hankkia omaan mobiililaitteeseen tai sitä voi käyttää kiinteän yhteyden tavoin kodin tai pienehkön yrityksen yhteisenä yhteytenä.