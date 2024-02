HONORin ohut taittuvanäyttöinen Magic V2 nyt myynnissä Suomessa - heti 500 euron alennuksessa

julkisti jo kesällä ensimmäisille markkinoille taittuvanäyttöisen Magic V2 -puhelimen. Yhtiö järjesti hiljattain Saksassa Leipzigissä, Porsche Experience Centerissä lanseeraustilaisuuden, jossa kerrottiin laitteen saapuvan nyt myös Eurooppaan.Tämä päivä on nyt koittanut, sillä laite on ostettavissa 5. helmikuuta alkaen. Ihan jokaisen kuluttajan lompakolle laite ei ole tarkoitettu, sillä suositushinta on peräti 1999 euroa. Mutta toisaalta tuolla hinnalla laitetta ei tarvitse tai kannata ostaa, sillä HONORin taittuva on päätynyt heti merkittävään alennukseen.Ainakin Elisalla (Elisan asiakkaat) ja Gigantilla (Gigantti Klubi) Magic V2 -puhelimen saa nyt 1499 eurolla eli hinnasta on otettu peräti 500 euroa pois. Gigantilla alennus on voimassa 3.3. asti.Magic V2:ssa on 512 gigatavua sisäistä tallennustilaa ja RAM-muistia on mukavat 16 gigatavua. Suomessa laitteen saa mustana värivaihtoehtona, jossa on nahkainen takapinta.

Magic V2:n eroaa muista isoista taittuvanäyttöistä puhelimista rakenteen osalta. HONOR kertoo laitteen kehitystyön kestäneen pari vuotta, jonka ansiosta Magic V2 sisältää yli 210 teknistä innovaatiota.Puhelin painaa 231 grammaa ja se on vain 9,9 millimetriä paksu kokoontaitettuna eli laite on käytännössä yhtä paksu kuin osa tavallista puhelimista. Osuus on saavutettu muun muassa kaksois-pii-hiili-akulla, joka on erittäin ohut, mutta tarjoaa 5000 milliampeeritunnin kapasiteetin.Akku tukee nopeaa 66 watin latausta langallisesti, mutta langatonta latausta laite ei tue.Magic V2:ssa on suuri 7,92-tuumainen päänäyttö, jossa käytetään LTPO OLED -tekniikkaa. Virkistystaajuus yltää 120 hertsiin ja kirkkaus 1600 nitiin. Ohuen rakenteen ansiosta käyttö onnistuu myös mainiosti etunäytöllä, joka on kooltaan 6,43-tuumainen.Taittuvan rakenteen mahdollistaa titaaniseoksesta valmistettu sarana, joka kestää yli 400 000 taittoa.Suorituskyvystä vastaa Qualcommin Snapdragon 8 Gen 2 -piiri eli ihan uusinta tekniikkaa ei ole tarjolla, mutta kyseessä on silti erittäin tehokas piiri. Takana on 50 megapikselin pääkamera, 50 megapikselin ultralaajakulma ja 20 megapikselin telekamera. Selfieitä voi ottaa 16 megapikselin etukameralla tai takakameroita hyödyntäen.Magic V2 saapuu markkinoille Android 13 -versiolla, jonka päällä on HONORin oma MagicOS 7.2 -käyttöliittymä. Ihan tuoreita ohjelmistoa ei siis vielä ole tarjolla, mutta yhtiö lupaa tuoda laitteelle neljän suurempaa päivitystä ja viiden vuoden ajan tietoturvapäivityksiä.Samassa tilaisuudessa HONOR antoi esimakua tulevasta PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR -puhelimesta. Laitteessa hyödynnetään Porsche Designin ulkoasua, joka on saanut inspiraatiota Porsche 911:n konepellistä. PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR painaa 234 grammaa 2 ja on 9,9 millimetriä paksu. Sen näytössä käytetään NanoCrystal Shield -teknologiaa, joka HONORin mukaan antaa jopa kymmenkertaisen suojan naarmuja vastaan.PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR:n saatavuustiedot vahvistetaan myöhemmin.HONOR Magic V2 kilpailee samoista asiakkaista Samsungin Galaxy Z Fold5:n ja OnePlussan Openin kanssa.