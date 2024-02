Galaxy A15 -puhelimet myyntiin Suomessa - Edullisia laitteita pitkällä päivitystuella

Tammikuun alussatoi Suomessa saataville Galaxy A05s- ja Galaxy A25 5G-puhelimet . Nyt kuukautta myöhemmin vaihtoehtojen tarjontaa täydentävät Galaxy A15 - ja Galaxy A15 5G -mallit.Galaxy A15:n suositushinta on 199 euroa, kun taas Galaxy A15 5G maksaa 50 euroa enemmän eli 249 euroa. Laitteiden värivaihtoehdot ovat musta, sininen ja keltainen.Ulkoisesti laitteet ovat samanlaisia. Kummassakin on 6,5-tuumainen AMOLED-näyttö Full HD+ -tarkkuudella, 90 hertsin virkistystaajuudella ja 800 nitin kirkkaudella. Takaa löytyy 50 megapikselin pääkamera, 5 megapikselin ultralaajakulma ja 2 megapikselin makro. Edessä on 13 megapikselin kamera.Tallennustilaa on 128 gigatavua muistikorttipaikan kera ja RAM-muistia on 4 gigatavua. Virtaa antaa 5000 mAh akku 25 watin latauksella.

Laitteiden ero löytyy järjestelmäpiiristä. Galaxy A15:ssa on MediaTek Helio G99, kun taas Galaxy A15 5G tarjoaa nimensä mukaisesti tuen 5G-yhteydelle MediaTek Dimensity 6100+ -piirin ansiosta.Kumpikin laite hyödyntää Android 14 -versiota, jonka päällä toimii Samsungin oma One UI 6 -käyttöliittymä. Laitteita päivitetään pitkään, sillä kumpikin saa jopa neljä suurta Android-versiota ja viisi vuotta tietoturvaa.Aiemmin myyntiin saapunut Galaxy A25 5G tarjoaa muun muassa kirkkaamman näytön korkeammalla virkistystaajuudella ja sen pääkamera on varustettu optisella kuvanvakaimella.