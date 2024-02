Toisella yrittämällä paremmin? OnePlus julkaisee pian Wear OS -älykellon

on julkaissut foorumillaan vihjailevan kuvan älykellosta. Sen julkaisu on nähtävästi tapahtumassa 26. helmikuuta eli ensi viikon maanantaina.Kuvasta paljastuu pyöreällä näytöllä varustettu älykello, jonka kyljessä on pari painiketta. Kellon yläpuolelle on lätkäisty teksti 'It's time, to do it right!' eli 'On aika, tehdä se oikein!'.Kyseessä on teknologiabrändin toinen yritys älykellojen suhteen. OnePlussan ensimmäinen kello, vuonna 2021 julkaistu OnePlus Watch, oli aikalailla pettymys monella osa-alueella, ja esimerkiksi Puhelinvertailun arvostelussa kello sai heikot arviot OnePlussan käyttämä teksti toivottavasti vihjaa siihen, että oppia on otettu. Ainakin ohjelmiston osalta luvassa on parempaa ja monipuolisempaa laitetta, sillä vuotojen mukaan Watch 2:ssa käytetään Wear OS -käyttöjärjestelmää, joka mahdollistaa useiden sovellusten käyttämisen.

Ensimmäisessä kellossa käytetään valmistajan omaa, yksinkertaista käyttöjärjestelmää, joka ei tue kolmannen osapuolen sovelluksia.Tarkempia tietoja kellosta todennäköisesti kuullaan pian.