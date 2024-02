Lidl Plus -etuohjelman uudistus toi runsaasti uusia käyttäjiä - Sovelluksella nyt lähes kaksi miljoonaa käyttäjää

"Asiakkaat toivoivat etuohjelmaan uudistuksia ja me toteutimme ne. On todella ilahduttavaa nähdä lataus- ja käyttäjämäärien valossa, että muutokset ovat olleet kiinnostavia ja pidettyjä. Haluamme kehittää palveluitamme asiakkaita kuunnellen ja heitä ajatellen kehitimme myös tämän Suomen parhaan bonusjärjestelmän. Asiakkailta on myös tullut kovasti kiitosta näistä uudistuksista", avaa Lidlin kaupallinen johtaja Mikko Forsström.

uudisti vuodenvaihteessa Lidl Plus -etuohjelmansa, kun sovellukseen tuli kaksi asiakkaiden toivomaa muutosta: kaikille yhteisten viikkotarjousten alennukset saa nyt ilman erillistä aktivointia ja samalla etuohjelman käyttäjät ryhtyivät ansaitsemaan kuukauden aikana kertyineistä ostoksistaan rahakuponkeja.Muutosten myötä etusovellus on saanut ennätysmäärän uusia latauksia ja käyttäjiä. Tammikuussa 2024 uusien latauksien määrä kasvoi lähes 300 prosenttia vuodentakaiseen tammikuuhun verrattuna.Reilun 3,5 vuoden ajan käytössä olleen sovelluksen on ladannut nyt vajaa kaksi miljoonaa käyttäjää. Ensimmäisen vuoden aikana sovellus saavutti jo miljoonan latauksen rajan

Lidl Plus -etuohjelman keskeinen ominaisuus on tarjoukset, joilla saa alennusta valikoiduista tuotteista. Tarjouksia hyödyntämällä Lidl Plus -asiakkaat tekevät kuukausittain ja vuosittain isot euromääräiset säästöt. Tarjousten lisäksi sovelluksessa on tarjolla asiakkaalle myös henkilökohtaisia kuponkeja.Uuden bonusjärjestelmän myötä kaikille asiakkaille on tarjolla Lidlin maan paras bonus. Asiakas ansaitsee tekemistään ostoksistaan ostorahaa Lidliin.