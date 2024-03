K-Ruoka-sovellus laskee nyt ruokaostosten vitamiinit

K-ryhmän K-Ruoka-sovellus on saanut uuden ominaisuuden: vitamiinilaskenta. Se näyttää, sisältävätkö K-Plussa-kortilla tehdyt ruokaostokset tarpeeksi yleisimpiä vitamiineja. K-ryhmän mukaan K-Ruoka-sovellus on ainoa suomenkielinen sovellus, joka tarjoaa käyttäjilleen mahdollisuuden tällaiseen vitamiinilaskentaan.Uuden vitamiinilaskennan idea on, että se näyttää, sisältävätkö K-ruokakaupoista K-Plussa-kortilla tehdyt ruokaostokset tarpeeksi yleisimpiä vitamiineja verrattuna kansallisiin ravitsemussuosituksiin. Lisäksi sovellus tarjoaa vinkkejä, millaisesta ravinnosta yleisimpiä vitamiineja voi saada.​Sovellus laskee esimerkiksi A-, C- ja D-vitamiinien pitoisuuksia. Vitamiinilaskennassa tuotteiden vitamiinitiedot perustuvat eri tavarantoimittajien ilmoittamiin tietoihin tai Finelin tuotetietoihin. Tuotedataa kehitetään jatkuvasti.

"Vitamiinilaskenta avaa uuden ulottuvuuden omien ruokaostosten tarkasteluun. Se monipuolistaa jo aiemmin sovelluksesta löytyneitä 12 terveellisen ravinnon suositusta," kertoo K-Ruoka-sovelluksen kehityksessä mukana ollut lääkärikeskus Aavan ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen.





Vitamiinilaskennassa haastavuutta tuottaa monimutkaiset tuotteet. Esimerkiksi monesta raaka-aineesta valmistetun mikroaterian vitamiinitiedot ovat vähemmän tarkkoja kuin vaikkapa yksittäisen hedelmän. Tällaisten tuotteiden kohdalla tieto on lähinnä suuntaa-antava.





"Hyvinvointia edistävä syöminen on monen tavoite, mutta se voidaan kokea samalla haastavaksi. Haluamme auttaa asiakkaitamme tekemään terveellisiä ja omien arvojen mukaisia valintoja helposti jo kaupassa. Siksi kehitämme K-Ruoka-sovellusta jatkuvasti. Vitamiinilaskenta on uusin esimerkki tästä," ​sanoo K-ryhmän datasta, analytiikasta ja kanta-asiakkuuksista vastaava johtaja Minna Vakkilainen.





Vitamiinilaskenta täydentyy kevään aikana kivennäisainelaskennalla, joka näyttää, sisältääkö oma ostoskori tarpeeksi yleisimpiä kivennäisaineita.