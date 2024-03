MobilePayhin muutos: Luottokortilla ei voi lähettää rahaa toiselle

"Jos luottokortti tai yhdistelmäkortin credit on tällä hetkellä ainoa maksutapa, jonka olet lisännyt MobilePay-sovellukseen, sinun kannattaa varautua ehtomuutokseen lisäämällä MobilePayhin jokin toinen maksutapa", MobilePay kertoo.

on tänään päivittänyt palvelun käyttöehtoja , jotka astuvat voimaan 4.5.2024 alkaen.Luvassa on merkittävä muutos, sillä toukokuun alusta alkaen et voi enää käyttää luottokorttia rahan lähettämiseen toiselle MobilePayn käyttäjälle.





MobilePay huomauttaa, että muutos koskee ainoastaan käyttäjien välisiä siirtoja. Voit siis jatkossakin maksaa ostoksesi verkkokaupoissa, kaupoissa ja sovelluksissa korttisi credit-ominaisuudella niin halutessasi.



MobilePay uudistui tammikuun loppupuolella. Uudistuksen myötä vastaanottajan koko nimi tuli näkyviin, kun sovelluksella lähettää tai vastaanottaa rahaa.