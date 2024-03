Samsungin Galaxy A34 5G ja Galaxy A55 5G nyt saatavilla - heti jopa 100 euron alennuksessa

Galaxy A35, 128/6 Gt: 399 €

esitteli viime viikolla Galaxy A35 5G - ja Galaxy A55 5G -puhelinmallit ja ne ovat nyt tulleet saataville. Aiempien mallien tapaisesti nämä laitteet todennäköisesti tulevat menestymään Suomessa erittäin hyvin.Laitteiden suositushinnat ovat:Täyttä hintaa ei kuitenkaan näistä laitteista tarvitse maksaa, sillä ainakin Elisalta löytyy sen asiakkaille suunnattuja tarjouksia.Galaxy A35 5G:n osalta hinnalta on otettu pois 50 euroa eli 128 gigatavun mallin hinnaksi sää 349 euroa ja 256 gigatavun mallin saa 399 eurolla.Galaxy A55 5G:n hintalapusta on otettu pois heti satasen verran. Elisalla 128 gigatavun malli maksaa nyt 399 euroa ja 256 gigatavun versio 449 euroa.

Kummassakin laitteessa on 6,6-tuumainen Super AMOLED Full HD+ -näyttö 120 hertsin virkistystaajuudella ja 1000 nitin kirkkaudella. Kaksikko kuitenkin eroaa monin tavoin. Galaxy A55 5G on hieman tehokkaampi, siinä on jonkin verran parempi kamerajärjestelmä ja runko on alumiinia.Laitteissa on panostettu entistä enemmän tietoturvaratkaisuihin, sillä ensimmäistä kertaa Galaxy A -sarjassa on Samsung Knox Vault, joka on laitteistopohjainen ja peukaloinnin kestävä tietoturvaratkaisu.Kummassakin mallissa on Android 14 -versioon perustuva käyttöjärjestelmä ja Samsung lupaa tuoda näille puhelimille neljä suurta Android-päivitystä ja viiden vuoden ajan tietoturvapäivityksiä.