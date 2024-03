WhatsAppiin toiminto, jota on kaivattu jo vuosia - Suomessa sen puute on ollut jopa hölmöä

pakkaa käyttäjältä toiselle lähetettyjä kuvia ja videoita varsin rankalla kädellä. Eli jos haluat lähettää vaikkapa sen täydellisen kuvan suurista sukujuhlista, jotta sukulaisesti voi tulostaa sen, kannattaa muistaa pakkaus, eli käytännössä kuvan laadun huononeminen.Asiaan tuli toki helpotusta jo vuosia, kun sovelluksen syövereihin tuli myös mahdollisuus lähettää kuvia paremmalla kuvanlaadulla. Valitettavasti kyseinen toiminto on pitänyt muistaa kytkeä päälle jokaisella lähetyskerralla erikseen.Mutta nyton huomannut asiaan tulossa olevan muutoksen: uusimmasta WhatsAppin betaversiosta Androidille löytyy asetus, jolla kuvat ja videot lähetetään aina paremmalla kuvanlaadulla.Eli riittää, jotta kyseisen valinnan kytkee päälle ja siitä eteenpäin kaikki kuvat siirtyvät paremmalla kuvanlaadulla vastaanottajille.WhatsAppin tapa pakata kuvia ja videoita varsin reippaalla kädellä johtuu tietysti siitä, että lähes kaikissa maailman maissa ihmisillä on käytössä kännykkäliittymät, joissa on dataraja - eli tiedonsiirtoa saa tehdä vain tietyn verran kuukaudessa ja ylimenevästä laskutetaan.

Suomi on tässä suhteessa maailman outolintu, sillä meillä datarajoja ei ole juurikaan käytössä, vaan lähes jokainen liittymä on oletusarvoisesti rajattomalla datalla varustettu. Eli suomalaisille kyseinen valinta onkin suositeltavaa kytkeä päälle, heti sen ilmestyessä käyttöön.Tokihan vastaanotetut kuvat ja videot vievät myös jonkinverran enemmän puhelimen tallennustilaa, mutta nykyisin valtaosassa moderneista puhelimista tallennustilaakin alkaa olemaan varsin reippaasti tarjolla.Kannattaa myös huomata, että myöskään parempi kuvanlaatu ei tarkoita tässä tapauksessa alkuperäistä kuvanlaatua - kuvaa on edelleen pakattu, mutta kevyemmin.