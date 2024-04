VPN by Google One lakkautetaan

on lähettänyt Google One -tilaajille sähköpostia, jossa ilmoitetaan-palvelun lopettamisesta. Itselle kyseistä ilmoitusta ei ole toistaiseksi tullut.Aiheesta kertovan androidauthority.com -sivuston mukaan ominaisuus lakkautetaan myöhemmin tämän vuoden aikana, mutta tarkkaa päivämäärää sulkemiselle ei anneta.VPN:llä voi helposti suojata omaa verkkotoimintaansa ja sellainen on kätevä esimerkiksi julkisissa, suojaamattomissa verkoissa. 9to5Googlen mukaan syy Google Onen VPN:n sulkemiselle on se, että sitä ei juurikaan ole käyttäjien toimesta hyödynnetty.Kyseinen VPN lisättiin osaksi Google Onea vuonna 2020. Alkuperäisesti sen sai käyttöön hankkimalla vähintään 99,99 euroa vuodessa maksavan paketin, mutta vuoden 2023 aikana se liitettiin osaksi myös edullisempia tilausvaihtoehtoja

VPN by Google One on viimeisin lisäys Killed by Google -listalle. Hiljattain joukkoon lisättiin Google Podcastit -sovellus , joka suljettiin jo Yhdysvalloissa, mutta Suomessa kyseinen palvelu lakkautetaan kesällä.