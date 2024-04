Ärsyttävähkö muutos tulossa: Android 15 ei anna kytkeä Bluetoothia pois päältä

on saapumassa syksyllä 2024 älypuhelimiin, joiden tukiaika kattaa myös Android 15 -päivityksen . Vaikka uusi käyttöjärjestelmä tuokin mukanaan jälleen uusia parannuksia ja keksintöjä, eivät aivan kaikki uudistukset ole ihan toivottuja.Yksi uudistus, jonka Android 15 vaikuttaa tuovan mukanaan, on periaatteellinen muutos siihen, miten paljon käyttäjällä on valtaaosalta.Esiversioiden perusteella vaikuttaa siltä , että käyttäjä ei voi enää jatkossa kytkeä puhelimen Bluetoothia pysyvästi pois päältä.Bluetoothin voi kytkeä toki edelleen halutessaan pois, mutta se ponnahtaa takaisin päälle vuorokauden päästä.Toiminto voi kuulostaa raivostuttavalta, mutta taustalla on mitä ilmeisimmin muutama oleellinen syy. Ensinnäkin Bluetoothin käyttö alkaa olemaan nykykännyköissä niin tärkeässä roolissa, että sen pois kytkeminen on useimmiten vahinko eikä niinkään käyttäjän tietoinen valinta. Eli "korjaamalla" vahingossa pois kytketyn Bluetoothin vuorokauden sisään, Android pelastaa ne ei-tekniset käyttäjät pulasta, jotka ihmettelevät miksi kuulokkeet tai älykello eivät enää yhdisty puhelimeen.

Toisekseen Bluetooth-piirien virrankulutus on romahtanut vuosien mittaan teknologian kehittyessä. Eli Bluetoothin päällä oleminen ei kuluta enää juuri lainkaan akkua, eli virransäästöön liittyviä seikkoja ei tarvitse enäähuomioida Bluetoothin osalta.Kolmas ja kenties tärkein syy liittyy Googlen haluun tunkea Applen AirTagien markkinalle omalla-verkollaan. Applen pienet AirTagit ovat vuosien mittaan muodostuneet ilmiöksi, joille on keksitty mitä moninaisimpia käyttökohteita.AirTagien nerokkuus on siinä, että maailman jokainen iPhone skannaa lähistöllä olevia AirTageja jatkuvasti Bluetoothin avulla. Jokainen maailman iPhone välittää sitten tietoa havaitsemistaan AirTageista ja niiden fyysisistä sijainneista Applen palvelimille.Näin AirTagin sijainti tiedetään varsin hyvin, vaikka lätkän omistajan oma puhelin ei olisi "nähnytkään" hukkunutta AirTagia aikoihin. Samaa tekniikkaa käytetään myös muiden Applen tuotteiden löytämiseksi, eli Applen kuulokkeet löytyvät, jos jokin iPhone on sattunut kulkemaan niiden ohi hiljattain.Google on jo ottanut oman Find My Device -verkkonsa käyttöön, mutta muuttamalla Android 15:a siten, että puhelinten Bluetooth on aina päällä, tuodaan löydettävyyteen lisävarmuutta.Myös iPhonet toimivat nykyisin samalla tavalla, eli Bluetoothia ei voi kytkeä Applenkaan puhelimista pysyvästi pois päältä.Androidin WiFi on toiminut sekin hieman samalla tavalla jo vuosien ajan. Oppaassamme neuvomme miten WiFin saa kuitenkin pysyvästi ja oikeasti pois päältä