Nyt se on täällä: Googlen Find My Device -verkko, joka löytää jatkossa kuulokkeesi, kellosi ja puhelimesi

Miljardit Android-puhelimet seuraavat jatkossa kaikkea

pitkään ja hartaasti valmistelema-verkko on vihdoin valmis ja siirtymässä käyttöön.Kyseessä on siis vastaavanlaista teknologiaa käyttävä laitteiden sijainnin tunnistamisen maailmanlaajuinen verkko kuin mitäkäyttää omissa laitteissaan ja etenkinTähänkin saakka Googlella on ollut tarjota Android-käyttäjille toimintoja, joiden avulla käyttäjä on voinut koettaa paikallistaa kadonnutta puhelintaan, mutta Find My Device -verkko vie homman askeleen pidemmälle.Maailmassa on käytössä miljardeja Android-laitteita ja kaikkiin Android-laitteisiin, joissa on vähintään Android 9 -käyttöjärjestelmä, tulee päivitys, joka kytkee ne osaksi Find My Device -verkkoa.Tämän jälkeen jokaisen taskussa oleva Android-puhelin skannaa jatkuvasti ympäristöään Bluetooth-laitteiden varalta. Aivan sama, onko kyseessä ohikulkijan kuulokkeet , kadulle tipahtanut älykello tai toinen Android-puhelin

Näin tipahtanut kuuloke löytyy

Löytää kotona piilossa olevat tavarat

Tietoturva ja saatavuus

Jokaisesta yhteensopivasta laitteesta välittyy Android-puhelimeen sen kiinteä ID-numero. ID-numero salataan ja se välitetään Googlen palvelimille, yhdistettynä sijaintitietoon.Eli ajattele tilannetta, jossa nappikuulokkeesi on tipahtanut kauppareissulla takin taskusta johonkin - ja et löydä sitä mistään.Jos yksikin Find My Device -verkkoon kytketty puhelin liikkuu tipahtaneen kuulokkeen läheltä, sen sijainti päivittyy automaattisesti Googlen tietoihin.Eli kirjautumalla Find My Device -sovellukseen omalla puhelimellasi, omalla Googlen käyttäjätunnuksella, näet välittömästi sen, milloin ja missä kadonnut kuuloke on viimeksi osunut jonkin toisen Android-puhelimen "tutkaan". Ja tämän jälkeen voit yksinkertaisesti kävellä viimeiseen tunnettuun sijaintiin ja poimia kadulle tipahtaneen kuulokkeesi takaisin talteen.Toimintoon liittyen tuleva Android 15 -päivitys rajoittaa jatkossa sitä, miten pysyvästi Bluetoothin voi puhelimesta kytkeä pois päältä . Muutoksen tarkoituksena on parantaa löytämistoiminnon kattavuutta.Useimmiten tavarat hukkuvat omaan kotiimme. Tähänkin Googlella on nyt ratkaisu, nimittäineli. Tällöin oma puhelimesi skannaa Bluetoothin avulla lähiympäristöä, josta kadoksissa olevan laitteen Bluetooth-signaali vaikuttaa tulevan.Sen jälkeen puhelimen näytöllä oleva ohjeistus osaa osoittaa oikeaan suuntaan, vaikkapa makuuhuoneeseen, josta signaali vaikuttaa tulevan.Myös laitteet, jotka pystyvät päästämään ääntä, saadaan soittamaan merkkiääntä löytämisen helpottamiseksi.Google kertoo palvelun olevan täysin salattu ja laitteiden tunnistetietoja ei voida käyttää mitenkään siten, että joku muu voisi päätellä niiden omistajaa.Find My Device on avautumassa parhaillaan Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Eurooppaan ja muuhun maailmaan verkko saapuu toukokuun aikana. Samalla tulevat myyntiin ensimmäiset Googlen verkon kanssa yhteensopivat Applen AirTagien kaltaiset tunnistelätkät.